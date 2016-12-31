Enerji Bakanlığı : İletim hatlarındaki arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmaların tüm hızla devam ettiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kara yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir. Ekiplerimiz 4 grup halinde toplam 164 kişi ile arızaların onarımı için aralıksız çalışmalarına devam etmektedir. Hava koşullarının normale dönmesi ile 7 hat boyunca 4 adet 20mx80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edilmiştir. Bu boyutta bir hasarın neden kaynaklandığına ilişkin de araştırma çalışmları başlatılmıştır. Düzenli bakımları yapılan ve bazıları çok yakın zamanda yenilenen hatlarda, bu boyutlarda bir hasarın nasıl oluştuğu ile ilgili tüm ihmaller üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede Bakanlık birimlerimizin çalışmalarının yanında, hasarın neden kaynaklandığını tespit etmek için Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile koordineli bir inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız ilgili tüm birimleri sahdaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir. Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."

DHA