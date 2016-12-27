Engelli çocukların polislik hayali gerçek oldu

MANİSA'da polis olma hayali kuran engelli çocuklardan zihinsel engelli 13 yaşındaki İsmet Ulutaş, çok istediği üniformayı giydi. Zihinsel engelli Muhammet Durmuş ise Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in koruması oldu.

Şükran Bilginer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören engelli çocuklar için dönem sonu eğlencesi düzenlendi. Manisa Polisevi'ndeki eğlenceye engelli çocukların aileleri de katıldı. Çocuklara sürpriz yaparak dönem sonu eğlencesine katılan İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül onlarla yakından ilgilendi. Dönem sonu eğlencesinde müzik eşliğinde çocuklar gönüllerince dans etti. Harmandalı ve zumba oynayan engelli çocuklar, hep birlikte pasta kesti.

ENGELLİLER POLİS OLDU

Eğlencede engellilerden İsmet Ulutaş, çok istediği polis üniformasını giydi. Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ile çektiren Ulutaş, polis selamı verdi. Zihinsel engelli Muhammet Durmuş ise Bilgiç'in masasının önünde nöbet tuttu. Koruma polisi olan Durmuş, "Bütün örgütler bizden korksun, ben komiser Muhammet Durmuş" dedi. Kendisine çıkarılan polis kartını gösteren Durmuş, en büyük hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

Okul Aile Birliği Başkanı Saadet Şeranoğlu, engelli çocukları olan ailelerin çok büyük sıkıntılar çektiğini belirtip, sıkıntıları paylaştıkları için emniyete teşekkür etti. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül de, engellilerin hayatın renkleri olduğunu söyleyerek, "İyi ki varsınız, siz bizim hayatımıza renk katıyorsunuz" dedi. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de, engelli çocukların ve ailelerin yanlarında olduklarını belirtip, çocukların hayallerini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

DHA