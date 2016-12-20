Engelli Erhan'ı işkence yapıp öldüren 3 sanığa hakimden tepki

BOLU'da, 34 yaşındaki Gökhan Çakır, 48 yaşındaki Ömür Baltacıoğlu ve 32 yaşındaki Ömer Şancı'nın, zihinsel engelli 30 yaşındaki Erhan Gümüş'ü, cinsel saldırı ve işkence yapıp boğazını keserek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanmalarına başlandı. Sanık Ömer Şancı'nın, olay günü alkollü olduklarını ve kaza tehlikesi atlattıklarını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, "Keşke kaza yapsaydınız da bunlar olmasaydı. Sizin kaza yapmanız dünya için daha faydalı olurdu" dedi.

Geçen 2 Şubat'ta meydana gelen olayda otobüs firmasının servis şoförü Gökhan Çakır, arkadaşları Ömer Şancı ve Ömür Baltacıoğlu ile birlikte, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü aracın bagajına koyup ormanlık alana götürdü. 3 kişi, cinsel saldırıda bulunup, vücudunun çeşitli yerlerini çakmakla yaktıkları Erhan Gümüş'ü boğazını keserek öldürdü. 17 gün sonra tekrar olay yerine giden 3 şüpheli arasındaki Ömer Şancı'nın, Erhan Gümüş'ün cesedine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Cesedi gömerek ayrılan 3 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Tutuklanan 3 sanık, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak canavarca adam öldürme ve cinsel saldırı' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ölen Erhan Gümüş'ün yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

'ÜÇÜMÜZ BOĞAZINI KESTİK'

Sanıklardan Ömür Baltacıoğlu, suçunu itiraf ederek yaptıklarını anlattı. Ömür Baltıcıoğlu, Gökhan ve Ömer'in, kendilerine küfür ettiği için Erhan Gümüş'ü kaçırdıklarını söyleyerek, "Gökhan çakmakla yaralı olan Erhan'ın vücudunu yaktı. Ömer de kafasına vuruyordu. Ben de elimdeki içkiyi ağzına döküyordum. Sonra üçümüz sırayla boğazını kestik. Olaydan 17 gün sonra ormanda bıraktığımız cesedi gidip gömdük" dedi. Sanık, Mahkeme Başkanının, gömmeye gittiklerinde cesede cinsel istismarda bulunup bulunmadıkları sorusuna cevap vermedi. Mahkeme Başkanı, "17 gün sonra gidip de bir ölüye cinsel istismarda bulunacak kadar alçalmış olamazsınız herhalde" dedi.

MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ

Diğer sanık Ömer Şancı ise suçlamaları reddederek, "Engelli Erhan Gümüş'e para verip Gökhan'a küfür ettiriyorduk. Gökhan sinirlendi ve dövdü. Ben elimi sürmedim. Aşırı şekilde dövdükten sonra götürüp gömdüler. Benim hiçbir suçum yok. Gökhan aşırı alkollüydü. Ne yaptığının farkında değildi. Ben de engel olamadım. Çok tehlikeli araba kullanıyordu. Erhan'ı almadan önce bir sürü kaza tehlikesi geçirdik" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Keşke kaza yapsaydınız da bunlar olmasaydı. Sizin kaza yapmanız dünya için daha faydalı olurdu" diyerek tepki gösterdi.

Diğer sanık Gökhan Çakır ise cinayeti Ömer Şancı ve Ömür Baltacıoğlu'nun birlikte işlediğini, kendisinin suçsuz olduğunu ileri sürdü. Sanıkların avukatları savunma yapmazken, engelli gencin annesi ve babası sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

DOĞUM, ÖLÜM, DURUŞMA TARİHİ AYNI

Duruşmanın 2 Şubat 2017'ye ertelenmesi ardından adliye çıkışında açıklama yapan ölen Erhan Gümüş'ün ağabeyi Zekeriye Gümüş, kardeşinin doğum, ölüm ve duruşma tarihinin 2 Şubat olmasının çok talihsiz bir tesadüf olduğunu söyledi. Zekeriya Gümüş, katillerin cezalandırılması istediğini belirtti.

DHA