Engellilerin yılbaşı kutlaması eziyete dönüştü

KIRKLARELİ'nin Babaeski İlçesi Belediyesi'nin engellilere yönelik düzenlediği yılbaşı eğlencesi, engelliler için eziyete dönüştü. Asansörü bulunmayan belediye binasının üçüncü katındaki lokantada düzenlenen geceye katılan engellilerin bazıları anne sırtında, bazıları ise korkuluklara tutunarak çıkmak zorunda kaldı.

Babaeski Belediyesi, ilçede yaşayan engelliler için geleneksel hale getirdiği yemekli yeni yıl kutlamasını bu yıl da asansörü bulunmayan 3 katlı belediye binasının en üst katındaki lokantada düzenledi. Geceye Babaeski Kaymakamı Tekin Teskin, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, 30 bedensel ve zihinsel engelli ile aileleriyle birlikte yaklaşık 100 kişi katıldı. Geceye katılacak engelliler, evlerinden belediyeye ait engelliler için özel minibüsle alındı. Gecenin yapılacağı lokantanın önüne minibüsle getirilen bedensel engelli 30 yaşındaki Mustafa Ergül'ü, annesi Seher Ergül, eğilerek sırtına aldıktan sonra üçüncü kata kadar merdivenlerden taşıdı. Oğlunu taşırken büyük güçlük çeken Seher Ergül, "Bu çileye artık alıştık. Bu tür zorluklarla hep karşılaşıyoruz. Oğlumu sırtımda taşımaktan başka çarem yok" dedi.

Annesinin sırtında kendileri için düzenlenen geceye katılan bedensel engelli Mustafa Ergül, "Bu zorluklarla hep karşılaşıyoruz. Bu tür yerlere çıkmakta hep sıkıntı yaşıyorum. Yetkililer böyle yerlerde engelliler için etkinlik yapmamalı. Bizim için çok zor oluyor" dedi.

Geceye engelli bebeği ile katılan başka bir anne de bebek arabasını kucağına alıp eğlencenin yapıldığı restorana çıkmasının ardından kapıdaki görevlilere, "Asansörlü yerde yapılsaydı daha iyi olurdu" diye sitemde bulundu.

Yılbaşı eğlencesine babası ile katılan yürüme engelli Umut Vural, merdivenlere tutunarak büyük bir zorlukla çıktı. Bu sırada gazetecilerin çekim yaptığını gören belediye yetkilileri geceye katılan diğer engellilere yardım ederek yukarı çıkmalarını sağladı.

BİNADA ASANSÖR TEŞKİLATIMIZ YOK

Geceyi düzenleyen Babaeski Belediye Başkanı CHP'li Abdullah Hacı, engelli vatandaşların çektiği çileyi binada asansör sisteminin olmamasından kaynaklandığını söyledi. Hacı, "Bu eğlence programımız bu sene inşallah son eğlence programımız olacak. Çünkü biliyorsunuz buraya ulaşım biraz zor. Binanın bu bölümünde maalesef asansör teşkilatımız yok. Sizlerle seneye daha rahat bir yerde buluşup eğleneceğiz. Size 2017 yılında sürprizlerimiz var. Önümüzdeki yıl eğlencemiz düz ayak altında, rahatça girip çıkabileceğimiz bir yerde olacak" dedi.

Gecede engellilere Noel Baba kıyafeti giyenler tarafından hediyeler dağıtıldı. Engelliler, olumsuzluklara rağmen aileleriyle birlikte çalınan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi.