Erciş'ten Halep'e 2 TIR yardım

VAN'ın Erciş İlçesi'nde bir grup gönüllünün topladığı 2 TIR dolusu yardım malzemesi, Suriye'nin Halep kentine gönderilmek üzere yola çıktı.

Erciş'te bir grup yardım gönüllüsü, Suriye'nin Halep kentine gönderilmek üzere 2 TIR dolusu giyecek ve yiyecek malzemesi topladı. Toplanan yardım malzemeleri Halep'e gönderilmek üzere Erciş Kaymakamlığı'na teslim edildi. Yardım gönüllülerinden Gülşen Çağan, Sami Demir, Barış Kul, Yunus Göral ve Erciş Belediyesi zabıta memurları kar, kış demeden yardımları topladıklarını söyledi. Gönüllülerden Sami Demir, deprem görmüş insanlar olarak, ağır kış koşullarında evsiz barksız kalmanın ne demek olduğunu bildiklerini belirterek, "Erciş halkı gerçekten de inanılmaz bir ilgi göstererek 5 günde 2 TIR yardım topladı. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ise, Suriye krizi insani yardım faaliyetleri kapsamında, Suriye içerisinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na teslim edildi. Emeği geçen ve yardımda bulunan Erciş halkına teşekkür ediyorum" dedi.

DHA