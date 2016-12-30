Erdoğan Fatih Camii'nde cenaze törenine katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii'nde cuma namazına kıldı, ardından cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, Fatih Cami'nde Cuma namazının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in kayınpederi aynı zamanda Milli Selamet Partisi Beyoğlu ilçe teşkilatı kurucusu Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı.

Cenaze törenine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı. Erdoğan Cuma namazının kıldıktan sonra Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner'e taziyede bulundu. Acar'ın cenaze namazını İstanbul Müftüsü Rahmi Yarar kıldırdı. Cenaze töreninin ardından Erdoğan ve Aydıner, Acar'ın tabutunu omuzladı. Acar cenazesi, Edirnekapı mezarlığına defnedildi.

DHA