Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki Etki Limanı Yüzer LNG depolama ve gazlaştırma terminali ile Egegaz LNG ilave kapasiteyi hizmete alma törenine katıldı. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Bugün dünyanın en önemli kuruluşlarına baktığımızda finans enerji ve bilişim şirketlerinin öne çıktığını görüyoruz. Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline gelmek hedefleri gerçekleştirmek istiyorsak bu sektörlerde güç sahibi olmalıyız" dedi.

Kolin Grubu Etki Liman İşletmesi'nin Çakmaklı Köyü'nde Türkiye'nin ilk yüzen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) depolama ve gazlaştırma terminali ile Çolakoğlu Grubunun Egegaz LNG Terminali ilave kapasite tesisi birlikte devreye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Erol Ayyıldız, Ak Parti İzmir milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Aliağa'da iki tesisin aynı anda hizmete açıldığı törene katıldı. Tören şehitler için saygı duruşu, İstiklal marşının okunması ve Kuran-ı Kerim okunması ile başladı.

Törende konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2002 yılında 5 ilde doğalgaz olduğunu, 2016 yılında bu sayının 78 ile çıktığını, 2017 yılında Şırnak, Artvin ve Hakkari'nin doğalgaza kavuşmasıyla Türkiye'de doğalgazın olmadığı ilin kalmayacağını ifade etti.

ELEKTRİK ENERJİSİ GÜCÜMÜZÜ 3 KAT ARTIRDIK

Başbakan Binali Yıldırım, Egegaz sıvılaştırılmış gaz depolama santralinin yüzde 50 artırılarak 16 milyon metreküpten 24 milyon metreküpe çıkarıldığını vurguladı ve bunun gaz ihtiyacının karşılanmasına önemli destek sağlayacağına dikkat çekti. Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün özel sektör eliyle başlattığımız iki dev projeyi hayata geçiriyoruz. Bir enerji politikası belirlemenin ana hedefi enerji arz güvenliğini sağlamaktır. Enerji politikamızı oluşturken enerji arz güvenliğini ve enerji kaynaklarının çeşitlenderilmesini öne aldık. Özel sektörü hedefimize ortak ettik. Yasal altyapıyı oluşturduk. Bugün yapacağımız açılış hükümetimizin özel sektöre verdiği önemin ve desteğin en güzel örneğidir. Türkiye olarak son 14 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüzü yaklaşık 3 katına çıkardık. 78 bin 500 megavat kurulu güce ulaştık. Yenilenebilir enerji kaynak gücümüzü de 3 kat artırarak 33 bin megavatta yükselttik. 2002 yılında Türkiye'de sadece 4 bin kilometre doğalgaz iletim ve dağıtım hattı varken bugün 125 bin kilometre hatta sahibiz. Doğalgazı ulaştırdığımız il sayısı 78'e ulaştı. 2017 geldiğinde artık doğalgaz olmayan il kalmayacadığı gibi birçok ilçemiz de doğalgazı kullanır hale gelmiş olacak. Doğalgaz işiyle uğraşan şirket sayısı 2002 yılında 7 iken bugün 68'e ulaştı. Yıllık 1 milyar metreküp doğalgazı depolayacak Tuz Gölü Doğalgaz Depolama'nın projesinin ilk etabının çalışması başladı. Önümüzde yıl ilk 3 depoyu yılbaşında hizmete alacağız. Silivri Doğalgaz Depolama tesisinin kapasitesi iki katına çıkıyor. Dünyanın en büyük 14'üncü LPG pazarı durumundayız. Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı ile doğalgazı tüm dünyaya ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz ekim ayında Türk Akım Projesi'nin anlaşmasını da karşılıklı olarak imzaladık. Önümüzdeki yıl Şhangay İşbirliği Örgütü'nün enerji kulübü başkanlığını Türkiye yürütecek. Başkanlık dönemimiz enerji stratejimize yeni bir vizyon katacak. Bu çalışmalardaki hedefimiz Türkiye'yi enerji güzergahı haline getirmek ve aynı zamanda komşularımızın enerji ihtiyacını karşılamak. Ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sunacak iki poje var. Birincisi Egegaz sıvılaştırılmış gaz depolama santrali bugün günlük kapasitesi yüzde 50 artırılıyor 16 milyon metreküpten 24 milyon metreküpe çıkıyor. Milli gaz ihtiyacımızın karşılanmasına önemli bir destek sağlayacak. Şu anda üzerinde bulunduğumuz Etki Liman İşletmeleri tarafından yüzer bir sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi limanı ve dağıtım şebelerini hizmete alıyoruz. Bu tesis, 330 milyon TL yatırımla altı ayda tamamlandı. Kara terminallerinden çok daha kısa sürece tamamlandı. Günlük gazlaştırma kapasitesi 20 milyon standart metreküp depolama ve gazlaştırma yapan terminal ile iç ve dış piyasaya destek mümkün hale gelecek. Her iki projenin de doğalgaz üretiminde yaşanan mevsimsel dalgalanmalara karşı önemli bir emniyet tedbiri olacağını ifade etmek istiyorum. Özellikle doğalgaz ihtiyacının yoğun olduğu dönemlerde arz güvenliğinde önemli bir sorun yaşanmamış olacak. İzmir Aliaga'da kurulmuş olması boğazlardan tehlikeli yük geçişini de azaltmış olacak.

ENERJİ ULUSAL GÜVENLİK VE BAĞIMSIZLIĞIN TEMEL UNSURU

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli gündem başlıklarından biridir enerji. Hayatın her alanında enerji ağırlığını hissettiriyor. İlişkileri ve gelişmeleri yönlendiriyor. Özellikle son dönemde enerji konusu ulusal güvenlik ve bağımsızlığın temel unsuru haline gelmiştir. Enerjiye olan talebin gün geçtikçe arttığını, sanayileştikçe artaracağını biliyoruz. Küresel enerji arz ve güvenliği açısından üstlendiğimiz rolün farkındayız. Geniş bir enerji vizyonumuz var. Küresel gelişmeler ve beklentileri gözönüne bulundurarak vizyonumuzu yaptık. Türkiye'yi transit ülke haline getirmek en temel hedefimizdir. Özel sektörde hizmet üreten tüm şirketlerimizi devlet politikalarına sundukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Egegaz'a, Etki Liman İşletmesine ve BOTAŞ'a teşekkür ediyoruz."

"BU PROJELER İZMİR'İ BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLAYACAK"

Başbakan Yıldırım, hükümetin İzmir yatırımlarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir bizim memleketimiz, seçim bölgemiz. Dolayısıyla bu iki eseri uğurlu ellerinizle burada açıyorsunuz. Tire'de de özel sektörün çok önemli bir tesinini açmış olacağız. İzmir sadece sanayinin değil hayvancılık ve tarımda da Türkiye'nin en önde gelen ilidir. Küçük Menderes Havzası'nın hayvancılıkta katma değer üretmede çok büyük payı var. İzmir'e yapılan her yatırım Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır. 2011 yılında başlattığımız 35 İzmir 35 Proje'miz tüm hızıyla devam ediyor. Bu projeler sadece İzmir'in değil İzmir'i Türkiye'nin İstanbul, Ankara, Antalya gibi büyükşehirlerine bağlayacak ve Türkiye'nin gücüne zenginliğine zenginlik katacak önemli projeler. İstanbul- İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, İstanbul ile İzmir'i kapı komşusu yapıyor. 9 milyar dolarlık bu muazzam projesi bitirmiş olacağız. Sabuncubeli Tüneli'ni 2017'de hizmete açacağız. İzmir'e Türkiye'nin en modern havalimanını 18 ayda yaptık. 1971 yılından bu yana devam eden çevre yolunu bitirdik o da ihtiyacı görmüyor yeni ulaşım imkanlarına ihtiyaç var. İzmir Büyükşehir belediyesi ile İZBAN'ı tamamladık, Torbalı'ya kadar uzattık, oradan Selçuk'a devam ediyor. Oradan Bergama'ya kadar devam edecek. Proje çok. Ankara- İzmir hızlı treni için tüm hızıyla çalışmaları sürüyor. Uşak- Ankara arasında altyapı çalışmaları yüzde 40 seviyesine geldi, ondan sonrası da 2017 yılında ihale edilmiş olacak.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK

Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye etkin politikası ve kararlı duruşuyla bölgemizde dostlukları artıran, düşmanlıkları azaltan politikası ile gelecek güzel günlerin inşasında başrolü oynayacaktır."

"DOĞALGAZ İHTİYACININ 10'DA BİRİNE KARŞILIK GELEN ARZ OLUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etki Limanı Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali'nin tek başına ülke genelindeki doğalgaz ihtiyacının 10'da birine karşılık gelen arz oluşturduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Etki Limanı Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali ile Egegaz LNG ilave kapasite projesi hayırlı olsun. Bu projelerin hayata geçirilmesine katkısı olan emeği geçenlere mühendisinden işçisine kadar teşekkür ediyorum. Etki Yüzer LNG Depolama Gazlaştırma Terminali'nin 6 ay gibi bir sürede hizmete alınması çok önemli. Enerjide Türkiye hem tüketiminin artması hem de geçiş güzergahının güçlenmesi nedeniyle yeni yatırımlara projelere ihtiyaç duyan bir ülke. Türkiye büyüdükçe geliştikçe istihdamı arttıkça enerji talebi de artacaktır. Son 10 yılda büyüme hızımızla enerji tüketimi aynı oranda arttı. Bu yılki ortalama enerji tüketimi, 2002 yılındakinin 2 katından fazla. Talepteki bu artışı karşılamak için bir yandan kendi kaynaklarımızı en azami şekilde değerlendirirken, alternatif enerji kaynaklarını harekete geçiriyoruz. Doğalgaz en önemli enerji kaynağı durumundadır. Elektrik üretimimizin yarısını özellikle şehirlerin ısıtma ihtiyacının önemli bölümü doğalgazla sağlanıyor. Çevre kirliliğine yol açmaması ve ekonomik olması nedeniyle önemli ama dışa bağımlıyız.

SEYYAR TERMİNAL NEREDE SIKINTI VARSA ORAYA GİDECEK

Yakın zamanda yaşadığımız kimi hadiseler nedeniyle doğagazda kaynak çeşitliliğine gitmemiz şart. Sıvılaştırılarak hacmi küçültülmüş hali olan LNG bu nedenle önemli. Türkiye LNG ithalatında dünyada 8'inci sırada. Doğalgaz ticaretindeki dengeyi daha sağlıklı kurmak için bu yatırıma öncelik vermemiz gerekiyor. Etki Limanı Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali tek başına üke genelindeki doğalgaz ihtiyacının 10'da birine karşılık gelen arz oluyor. 20 milyon metreküp enerji gönderme kapasitesi olan bu tesis hem elektrik üreten, hem de ısınma amaçlı tüketimde sigortamız olacaktır. Karadeniz'e kadar gidecek, Akdeniz'e kadar gidecek bu seyyar terminal nerede sıkıntı varsa oraya gidecek."

FİNANS, ENERJİ VE BİLİMİŞDE SÖZ SAHİBİ OLMALIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyye sürdürdü:

"Egegaz'a ilave olarak yeni şirketlerin de LNG konusunda yatırım hazırlığında olduğunu görüyoruz. Tüm enerji kaynakları gibi doğlagazda da ne kadar arz çeşitliliği sağlarsak kendimizi güvende hssediyoruz. Yeni yatırımları memnuniyetle karşıldığımı belirtmek istiyorum. Projeleri ve yatırmlarıyla ülkemizi doğalgaz taşımacılığında dünyada bir yere getiren BOTAŞ ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bu işler ancak ekip çalışmasıyla olur. Bu işler aşkla sevdayla olur. Eğer aşkınız, sevdanız, derdiniz yoksa bunların hiçbiri olmaz. Bakanlığımızla BOTAŞ'la özel sektörle uluslararası muhataplarla bu projeleri daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Bugün dünyanın en önemli kuruluşlarına baktığımızda finans enerji ve bilişim şirketlerinin öne çıktığını görüyoruz. Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline gelmek hedefleri gerçekleştirmek istiyorsak bu sektörlerde güç sahibi olmalıyız. Bunların hepsi birbirini besleyen ve destekleyen alanlardır. Enerjiden kazandığınızla finans sektörünüzü, oradan elde ettiğiniz güçle üretim tesislerinizi güçlendirirsiniz."

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK İSTEYENLERE İNAT YATIRIMLARA DEVAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına çelme takmak isteyenlere inat yatırımlara devam edileceğini belirterek, konşumasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde petrol, doğalgaz olmayabilir ama önemli avantajımız var. Biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bizimle benzer şartlara sahip pek çok ülke gibi ekonominin bir numarasıdır her şeyi genç insan gücüdür. Emek insanın türevidir. Sermaye insanın türevidir. Eğer insan yoksa bunların hiçbiri yok. Alınterimizi, azmimizi, bilgimizi, birliğimizi beraberliğimizi ortaya koyarak biz bu hedefe ulaşabiliriz. 14 yıl bu bakımdan en çarpıcı başarı hikayesidir. Bu başarının temelinde iki unsur var. Biri istikrar diğeri güven. Son yıllarda artan saldırılar bu istikrar ve güveni zedelemeye yöneliktir. Türkiye'nin enerjisini, dikkatini kalkınma, gelişme, yaktırımdan uzaklaştırıp kısır gündeme, belirsizliğe mahkum etmek isteyenların oyununa gelmedik, gelmeyeceğiz. Son 3.5 yıldır kesintisiz bir şekilde sosyal çalkantıdan teröre, ekonomik krizden bölgesel çatışmalara kadar her türlü yol denendiği halde biz kalkınma gündemimizden kopmadık. Salı günü ülkemizin en iftihar veren projelerinden biri olan Avrasya Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdik. 14 yıla boğazdan üç geçiş sığdırdık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli. Bunlar dertli olursanız yapacağınız işlerdir, aşık olursanız yapacağınız işlerdir. Türkiye yapar mı yapar. Bu millet yapar mı yapar ve yaptık. İş bilenin kılıç kuşananındır. Paranız olduğu zaman yaparsınız. Paranız olmadığı zaman güvenle yaparsınız. Verdiğimiz güvenle yaptık. Üç yatırıma da para vermedik. Para vermediğimiz gibi sürekli olarak gelirimizi alıyoruz ve alacağız. İş bilenin kılıç kuşananın. İstanbul'un iki yakasını Avrupa ile Asya'yı beşinci kez birbirine bağlamış olduk. İstanbul ve İzmir'in bağlanması çok sevindirici bir konu. Osmangazi Köprüsü iftihar vesilemiz. Oranın da açılışı yaptığımızda heyecan duydum. Tamamen bittiğinde İstanbul'dan İzmir'e 3 saatte geleceğiz. Zamanla yarışmak budur. 'Vakit nakittir' diyorsunuz ya işte budur. Bu olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok. Gazeteleri okuyorum çok enteresan. 'Bak çıktım geliyorum, çayını hazırla' diyor. Arkadaşı şaka yapıyor sandı. '5 dakika sonra oradayım' diyor. Hamd olsun. Bu günleri de gördük. Daha güzel gülen olacak. Hiç endişe etmeyin.

TERÖR BELASINI TOPRAĞA GÖMECEĞİZ

Bu terör belasını toprağa gömeceğiz. El Bab için 'dünyayı biz mi kurtaracağız' diyorlar. Ya dünyayı kurtarma derdi değil. Kilis'e bomba düştüğünde 'nerdesin hükümet' diyorsun. Kilis'e bomba atanların üzerine gittiğiniz zaman 'dünyayı biz mi kurtaracağız'. Tabi gideceğiz terörden arındırılmış bölge diye açıklama yaptık. Sabır sabır anlamadın ya sadece ülkemizde değil orada da diyeceğiz. El Bab'ta hamdolsun neredeyse olmak üzere Silahlı Kuvetlerimiz Özgür Suriye Ordusu ile bunu yapıyor. Yatırım bedeli 4 milyar dolar olan baraj, sulama, içme suyu, taşkın koruma, mili park gibi projelerden oluşan 151 eserin açılışını Ankara'da gerçekleştirdik. Pazartesi günü Kastamonu- Çankırı Ilgaz Tüneli'nin açılışı yapılacak. Toplamda 12 km. gidiş geliş. Dağları deldik ya. Yani Ferhat olursan Şirin'e gidersin. Biz Ferhat olduk millet de Şirin. Şirin'e dağları dele dele ulaşıyoruz. Oradan kışın geçmek mümkün değildi. Ilgaz Tüneli ile dağ delindi ve rahat rahat geçeteceğiz. Bizi 2023'e taşıcak olan bu yatırımlardır, bu projelerdir. Biz, bölgemizdeki insani krizlerin çözümü için çözüm alırken Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına çelme takmak isteyenlere inat yatırımlara devam eden tüm işadamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu ülkenin ve bu millete güvendiğiniz elinizi taşın altına koydunuz. Bu ülke size gösterdiği güvenin karşılığın verecektir. Emin olun 15 Temmuz'da bu ülkenin istikrarınaa ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan Türk milleti risk alan herkese de aynı şekilde sahip çıkacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından törene katılanlar 'Reis' diye bağırarak el salladılar. Erdoğan daha sonra video konferans aracılığıyla Egegaz tesisi kapasitesini artışını sağlayacak sembolik kurdele kesiminin talimatını verdi. Daha sonra da yüzer terminalin açılış kurdelesi kesildi.

Aliağa'da Etki Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10'uncu yüzyılda İslam alemi tarafından kullanılan bir pusula hediye etti. Başbakan Yıldırım'a da Etki Liman Yönetim Kurulu Başkanvekili Naci Koloğlu 219 metre uzunluğunda Efes RU Gemisi'nin maketini verdi. Bakanlar, milletvekilleri, protokol üyeleri, belediye başkanları ve firma yöneticileriyle birlikte kurdeye kesilerek açılış gerçekleştirildi.

GÜNDE 20 MİLYON METREKÜP

Kolin Grubu Etki Liman İşletmesi'nin Çakmaklı Köyü'nde Türkiye'nin ilk yüzen (LNG) sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma terminali ile Ege Gaz LNG Terminali ilave kapasite tesisi birlikte devreye alındı. Uzunluğunun 238 metre, genişliğinin 44 metre, yüksekliği 25 metre olduğu yüzer santral 145 bin metreküp LNG kapasitesine sahip bulunuyor. Yüzer santral 85 milyon metreküp doğalgazı depolayabiliyor. Ulusal şebekeye günde 20 milyon metreküp gazlaştırılmış LNG gönderme kapasitesine sahip. Yıllık kapasitesinin 5,3 milyon ton olması planlanan yüzer santral Türkiye'nin enerji arz güvenliğine günlük 20 milyon metreküp katkı sağlayacak.

