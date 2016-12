Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız (4)

CUMHURBAŞKANI, KİRAZ'DA HALKA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Tire İlçesi'ndeki süt entegre tesislerinin açılışının ardından Kiraz İlçesi'ne geçti. Burada Belediye binası nünde kendilerini karşılayan coşkulu kalabalığa ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım seslendi. Kiraz'ın hep yanlarında olduğunu vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, "Kiraz, dimdik ayaktaydı sayın cumhurbaşkanım. Onun için Kiraz'a ne yapsak azdır. Allahın izniyle insanımızın yüzünü güldürecek, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra aynı kararlılıkla hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan şer odaklarına da gerekli cevabı işte burada, Kiraz'da verdiğimiz gibi vereceğiz. Birliğimizi daha da geliştireceğiz, ülkemizi bu alçak şer odaklarından kurtaracağız" dedi.

AÇILIŞLARI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptıkları açılışları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam mutluyum, çünkü Saliha kardeşime, kızıma sözüm vardı. Sözümü yerine getirdiğim için mutluyum. Bu tabi güzel bir tevafuk oldu, hem Başbakanımız, bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz hep birlikte Kiraz'dayız, bunun için çok anlamlı. Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi İzmir'de önemli açılışlar yaptık. Bu açılışlarla birlikte bu eser kervanı yürümeye devam ediyor. Gerek enerjide, gerekse de süt endüstrisinde entegre muhteşem bir tesisi Tire'de açtık. 85 milyon dolarlık bir tesis, 850 kişinin çalışacağı bir tesis. Böyle bir tesis bu bölgeye farklı bir güç katacak. Binali kardeşimde bir şey rica edicem. Biliyorum ki; o Saliha kardeşini hiç yalnız bırakmadı ama, bundan sonra da gerek kendisi, gerek milletvekili arkadaşlarıyla özellikle Kiraz'a daha büyük yatırımlar yapmak suretiyle Kiraz'ı daha iyi bir konuma taşıyacaklardır. Az önce helikopterde gelirken de aynı şeyleri bana kendisi söyledi" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZE İNANACAĞIZ'

"Birbirimize inanacağız" diyerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz size inanıyoruz ve biz sizi Allah için seviyoruz. Çünkü sizler 15 Temmuz'da dik durdunuz. (Bu sırada vatandaşların 'Dik dur eğilme bu millet seninle' diye slogan atması üzerine) Hiç endişe etmeyin, biz dimdik duruyoruz. Hiçbir faninin karşısında eğilmedik. Sadece Allahın huzurunda eğiliriz. Bu yolda sizden tek isteğim var, şunu unutmayın, bizim şu işaretimiz var ya boş değil. Ne var burada tek millet var. 80 milyon tek milletiz. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ayrım yapmadık. İki, tek bayrak; bizim bu bayrağımızdan başka öyle paçavralara maçavralar bize bayrak diye yutturulamaz. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımız ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Tek bayrak. Üç, tek vatan. Bayrakları bayrak üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprağın uğurunda çok şehitler verdik. İşte onun için bu topraklar ne oldu, bizim için vatan oldu. 780 bin kilometrekare. Kimse bu vatanı parçalayamaz, parçalamaya gayret edenlerin akibetini görüyorsunuz değil mi Aynen devam edecek bu şehitlerimiz oluyor, canımız yanıyor. Tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka asla bir devletimiz söz konusu değil, onun için yok paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş asla. (Gençlerin sık sık sözünü sloganlarla kesmesi üzerine de) Sevgili gençler bu coşkunuz heyecanınız var ya; işte bunu geleceğe farklı taşıyacaksınız. Ne diyeceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Onun için inşallah hükümetimiz sayın Binali Bey'in başkanlığında tüm bakanlarıyla hamdolsun çalışmalarını dinamik bir şekilde sürdürüyor" dedi.

TERÖRE KARŞI KARARLILIK VURGUSU

Terörle mücadele ettiklerini de anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle de mücadelemiz var. Mücadelemizde şu anda dikkat ederseniz, tek cephede mücadele etmiyoruz. PKK'sı, PYD'si, DHKP C'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ıyla, hepsiyle bir mücadele büyük devlet işte bugünlerde belli olur. Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur. Onun için rabbimiz ne diyor, Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz, bizim şehitlerimiz ölü değil, diri. Dolayısıyla onlara şu anda bizi görüyor onlar, bizi şu anda dinliyor, onun içi ne mutlu onlarını annelerine babalarına. İşte bu anlayışla bakınız Kilis'e saldırdılar. Gaziantep'e saldırdılar. Sabır, sabır, sabır, Gaziantep'te düğün merasiminde 56 kişiyi şehit ettiler. Gittik hastaneleri ziyaret ettim. Hallerini gördüm, yavruların hallerini gördüm. Annelerin hallerini gördüm. O olaydan sonra daha sabır yok. Gireceğiz dedik ve ilk önce Cerablus'tan girdik. Ve dedik devam edeceğiz, El Bab'a doğru indik. Şu anda El Bab kuşatılmış vaziyette, bitti bitiyor. Çünkü bu millet zulmetmez, ama bu millete zulme de razı olmaz, şu anda yaptığımız budur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda ise "Burada, kadınıyla bir ve beraber oluşunuz ayrı bir mutluluk verdi. Unutmayın hep ne diyorduk 'Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey Kiraz'ı hatırlatıyor. Bana her şey İzmir'i hatırlatıyor. Bana her şey evet Türkiye'yi hatırlatıyor. Gecemiz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun" dedi.

Konuşmalardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlara hediye verdi. Ardından da Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ı makamında ziyaret etti.

Taylan YILDIRIM Faruk ÇARK / KİRAZ (İzmir) (DHA)

DHA