Erdoğan 'Yılbaşına kadar buranın ücreti 15 TL olsun'

Avrasya Tüneli açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tünelin Yenikapı'daki girişinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile vatandaşlar katılıyor. Açılış töreninde, İstiklal Marşı'nın ardından Kuran okundu.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Ankara'da alçakça bir saldırıda hayatını kaybeden Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov'un ölümünden duyduğum üzüntüyü bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Gerçekten de bir diplomat olarak takdir ettiğim bir arkadaştı" dedi.

"TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNE YÖNELİK AÇIK BİR PROVOKASYON OLDUĞU KONUSUNDA HEM FİKİRİZ"

Erdoğan, "Sıcak, sempatik bir insandı. Dün akşam uğradığı o suikast girişimi ve neticesi gerçekten üzüntü vericiydi. Şahsım ve milletim adına şiddetle telin ediyorum, lanetliyorum. Devlet Başkanı Sayın Putin'in şahsında tüm dost Rus halkına ve Karlov'un ailesine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Dün akşam olayın hemen ardından Sayın Putin'i arayarak, şahsım ve milletim adına olaydan duyduğumuz derin elemi bizzat ilettim. Kendisi ile bu kalleş saldırının Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyon olduğu konusunda hem fikiriz. Güvenlik güçlerimiz ve yargımız olaya tüm yönleriyle araştıracak ve gerçekleri ortaya çıkaracaktır. Rusya ile ortak bir soruşturma komisyonu kurarak şu anda çalışmalara başladık ve heyetimiz çalışıyor" diye konuştu.

"PUTİN İLE ANLAYIŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye başta olmak üzere, Rusya ile giderek gelişen çalışma alanlarımızın bu saldırıdan etkilenmeyeceği konusunda Sayın Putin ile anlayış birliği içerisindeyiz. Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına, zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz. Terör saldırılarında, büyük kayıplar vermiş bir ülke olarak, topraklarımız içinde böyle elim bir hadisenin meydana gelmiş olması bizi en az kendi vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar kadar üzmüştür" dedi.

"TERÖRÜN BİZİ KENDİ GÜNDEMİNE ESİR ETMESİNE İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Terörün bizi kendi gündemine esir etmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Onun için bugün burada bu eserin açılışının yapılmasını dedik ki 'ertelemeyeceğiz, yapacağız'. Bunun teröre karşı en doğru ve en etkili tutum olduğuna inanıyoruz. Avrasya Tüneli, yaklaşık 4 yılda inşa edilmiş ve kendi alanında pek çok ilkler kullanılarak tamamlanmıştır. Henüz proje ve inşaat safhasında bir çok ödül alan bu eserin, hizmete girdikten sonra daha büyük ilgi göreceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"SIRTINDAN VURMAK KALLEŞLERİN ADETİDİR, ALÇAKLARIN ADETİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün akşamki alçak gibi alçaklar tanklarla, toplarla savunmasız insanlara saldırdılar. O namussuzlar da uçakla vurmaya kalktılar. Helikopterlerle vurmaya kalktılar, ellerindeki silahlarla vurmaya kalktılar. İşte dün akşam ki kalleşte, geldi ülkemizdeki Rusya'nın temsilcisi olan, bir yerde bize emanet olan bir insanı sırtından vurdu. Sırtından vurmak kalleşlerin adetidir, alçakların adetidir. Dün akşam ki bedelini anında ödedi ama bağlantıları… Bunların hepsi şimdi ayrı ayrı inceleniyor, araştırılıyor. Bunların hepsini çıkaracağız. Zaten bağlantılar çıkmaya başladı" dedi.

YILBAŞINA KADAR 15 TL

Erdoğan, "Yılbaşıan kadar buranın ücreti 15 TL olsun" diyerek, Başbakan Yıldırım'a dönerek, "Yanlış yapmıyoruz değil mi" diye sordu. Erdoğan şöyle devam etti:

"Ama bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız'daki şehitlerimize yönelik hesaba girecek. Buranın geliri yılbaşına kadar 15 liradan. Resmi hesap daha sonra ilan edilecek. TL olarak 15 liradan o güne kadar bu geçişler yapılacak."

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ARKASINDAKİ AĞABABALARINI DA BULUP ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Açılış töreninde bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, "İnşallah yeni havalimanımızı 2018 yılının 26 Şubatı'nda devreye almış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Şeytani tuzaklarla kan dökenler, can alanlar, Türkiye'yi insanlık değerlerinden, demokrasiden, hukuk devletinden asla vazgeçiremeyecekler. Ne yaparsa yapsınlar, Türkiye adalet çizgisinden asla sapmayacak. Ne yaparsa yapsınlar, Anadolu topraklarında bin yıllık kardeşliğimize zarar veremeyecekler" diye konuştu.

Yıldırım, "Biz bu eserleri, İstanbul'un, Türkiye'nin tarihine yakışır şekilde barışın, sevginin, dostluğun, kardeşliğin üzerine inşa ediyoruz.

Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi her zamankinden daha çok önemsiyoruz. Bu kardeşliği bozmaya çalışan hiçbir alçak örgüte geçit vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin arkasındaki ağababalarını da bulup ortaya çıkaracağız" diye konuştu.



DHA