Ereğli açıklarında makine arızası yapan kuru yük gemisi sürüklendi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi açıklarında kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Bir süre sürüklenen gemi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateyn eşliğinde Ereğli Limanı'na gelmek için yola çıktı.

Rusya'dan yüklediği ham ayçiçeği ile yola çıkan ve İstanbul yönüne giden Comoros bandıralı 'Deniz' isimli kuru yük gemisi, bugün saat 17.00 sıralarında Ereğli İlçesi'nin 45 mil açığına geldiğinde makinesinde arıza meydana geldi. Gemi kaptanı, arıza giderilemeyince Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığı ile irtibata geçerek yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Ereğli'de bulunan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 'Turgutreis' adlı fırkateyn yönlendirildi. Bölgeye giden fırkateyn, fırtına nedeniyle gemiye yanaşamadı. Gürcistan ve Ukrayna uyruklu 11 mürettabatın bulunduğu gemideki personelin makine arızasını gidermek için çalışmasına devam ettiği ve motorun bir bölümünü çalıştırmayı başardıktan sonra kontrolü sağladığı belirtildi. Geminin şu an için olumsuz bir durum oluşturmadığı, fırkateyn eşliğinde Ereğli Limanı'na doğru yola çıktığı bildirildi.

KAYMAKAM MADENOĞLU: TEHLİKE YOK

Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, geminin imdat çağrısı S.O.S. vermesinin ardından ekiplerin gemi kaptanıyla irtibata geçtiğini belirterek, "Gemini motorları arıza vermiş. Liman başkanlığı ve sahil güvenlik ekiplerimiz konuyla ilgileniyorlar. Şu an için bir tehlike gözükmüyor. Motorlarının bir kısmı çalışıyormuş. Gemi, bu çalışan motorlarıyla Ereğli limanına gelmeye çalışıyor. Fırkateyn gemiye eşlik ediyor. 11 mürettebatın sağlıklı konusunda olumsuz bir şey yok. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor."

DHA