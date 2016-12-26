ERÜ'de öğrenciler arasında gerginlik

ERCİYES Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu'nda (BESYO) sınava giren 2 öğrencinin PKK sempatizanı olduğı iddiasıyla başlayan tartışma, öğrenciler arasında kavgaya dönüştü. İki grup, polisin müdahalesiyle ayrıldı.

BESYO'da bugün yapılacak sınava giren 1'i kız diğeri erkek 2 öğrencinin PKK sempatizanı olduğu iddia edildi. Diğer öğrenciler ''PKK'lıları okulda istemiyoruz' diye tepki gösterince, 2 grup arasında tartışma başladı. Okul bahçesine taşan tartışma sonucu gruplar birbirine girdi. Okula Çevik Kuvvet ile Terörle Mücadele ekipleri gönderildi. Polisin müdahalesiyle öğrenciler arasındaki kavga bastırılarak, gruplar ayrıldı. Kavgaya neden oldukları ileri sürülen 2 öğrenci, polisler tarafından alınarak polis noktasına götürüldü. Bu arada, kargaşa sırasında hafif yaralanan bir öğrenci de polisler tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

DHA