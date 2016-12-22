Erzincan Üniversitesi öğrencileri terörü lanetledi

ERZİNCAN Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin organize ettiği ‘Şehitlerimize Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü’ne yüzlerce öğrenci katıldı.

Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi'nde düzenlenen ‘Şehitlerimize Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü’ne öğrenciler ilgi gösterdi. Açtıkları pankart ile terörü lanetleyen gençler, ellerinde Türk bayrakları ile birlik ve beraberlik mesajları vererek sloganlar attı. Yanlızbağ Yerleşkesi'nde yürüyüş yapan grup adına Erzincan Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Yasin Dirlik, insanlıktan nasibini almamış, eli kanlı alçakların, kahpece planladıkları eylemler büyük bir artış gösterdiğini söyledi. Dirlik açıklamasını şöyle sürdürdü:

”Patlayan bombalar her hain saldırıdan sonra kaybettiğimiz canlarımız, onları uğurlama anında ardında bıraktığı anne, baba, kardeş, eş ve evlatlarının gönüllerimizde yarattığı ızdırap milletimizi derin bir infiale sürüklüyor. Türk milleti tarihin başlangıcından beri çetin bir mücadelenin içindedir. Bu mücadele doğru ile yanlışın, mert ile namerdin, hak ile batılın mücadelesidir. Biz biliyoruz ki bu milletin yolu Hak yoludur. Adalet yoludur. Hakikat yoludur. Tek bir yumruk gibi sımsıkıyız, biz buradayız, dimdik ayaktayız. 15 Temmuz’da da çok açık olarak görüldüğü üzere bütün şer güçlerin ortak amacı bu ülkede bir iç karmaşa yaratmaktır. Bu aklı başında herkesin malumudur. Ve yıllardır yapılmak istenilende budur. Birbirimize düşmemiz için planlar yapılıyor. Yürek acımız provoke ediliyor. Biz bu oyunu çevremizde görüyoruz. Bizler buradan Erzincan Üniversitesi'nden bu vatan hainlerine ve bu alçakça oyunlara yapanlara sesleniyoruz. Türkiye’nin bir Suriye, bir Irak olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İhaneti unutmayacağız. Vatanımızı ne pahasına olursa olsun böldürmeyeceğiz. Teröre teslim olmayacağız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi ve vatanımızı bir avuç kanı bozuk çapulcu ile içimizde ki şerefsizlere teslim etmeyeceğiz.” Basın açıklamasının ardından İstiklal Marşı okuyan grup daha sonra dağıldı.

DHA