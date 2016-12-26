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Erzincan Haberi: Erzincan'da okullara kar tatili

Erzincan'da okullara kar tatili
10:1426 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Erzincan'da okullara kar tatili
Erzincan'da okullara kar tatili

ERZİNCAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
Erzincan Valiliği tarafından bu sabah yapılan açıklamada, "26 Aralık 2016 çarşamba günü Erzincan merkezde okul öncesi ilkokul ve liseler yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelliler de yine 1 gün süreyle idari izinli sayılacak" denildi.
Dün gece Ağrı Valiliğince yapılan açıklamada Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde taşımalı eğitimin tatil edildiği bilgisi verilirken, sabaha kadar yağan kar nedeniyle bugün Diyadin'de de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

DHA

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