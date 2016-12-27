ESHOT'dan 'Beckham’lı kart' yanıtı

İZMİR'de bir üniversite öğrencisinin toplu taşım araçlarında kullanmak amacıyla internetten online başvuruda bulunduğu öğrenci kartına kendi ı kabul edilmeyince, ünlü futbolcu David Beckham'ın ını yüklemesi ve bu başvurunun da kabul edilmesi, sosyal medyada gündem oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ESHOT Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Sadece Beckham değil Brad Pitt, Adriana Lima, Angeline Jolie, Johnny Deep, Al Pacino, Tarkan, Ahmet Kaya, Ronaldo, Muslera, Volkan Demirel ve Mesut Özil de var" dedi.

İzmir'de üniversite okuyan bir öğrencinin toplu taşım araçlarını indirimli kullanmak amacıyla ESHOT’a öğrenci kartı için yaptığı online başvurada kendi vesikalık ını uygun görmeyerek, öğrenciye öğrenci kartı vermedi. Bu durum üzerine tekrar başvuru yapan öğrenci, bu kez kendi vesikalık ı yerine ünlü futbolcu David Beckham'ın ını gönderdi ve ilginç bir şekilde başvuru kabul edilerek öğrenci kartı basıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden David Beckham ıyla kart çıkarmayı başaran öğrencinin arkadaşı, Twitter hesabı üzerinden bu kartın ını paylaştı. Twitter'da binlerce kişiye bu tweet ulaşırken sosyal medyada da gündem oldu.

ESHOT: ADRIANA LIMA, ANGELINE JOLIE, JOHNNY DEEP, AL PACINO DA VAR

ESHOT Genel Müdürlüğü, öğrenci kartı için yapılan online başvuruda başkasına ait kullanıldığı tesbit edilen kartların iptal edildiğini duyurdu.

Üniversite öğrencisi L.E.M’nin sisteme ünlü futbolcu David Beckham’ın ıyla başvurarak kart almasıyla gündeme gelen konu hakkında ESHOT Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Her gün on binlerce adet başvuru talebinin karşılandığı Kart Ünitesi’ndeki arkadaşlarımız, bugüne kadar aralarında Brad Pitt, Adriana Lima, Angeline Jolie, Johnny Deep, Al Pacino, Tarkan, Ahmet Kaya, Ronaldo, Muslera, Volkan Demirel ve Mesut Özil gibi ünlü larıyla yapılan 40 adet kart başvurusu tespit etmiş ve iptal yoluna gitmiştir. Yoğun talep arasında sahte lı başvurusu gözden kaçan L.E.M’nin kartı ise 20 Aralık 2016 tarihi itibariyle iptal edilmiştir. İlk bakışta gülümseten bir yöntem gibi görünse de, yapılan bu iş yanlış beyandır" dendi.

DHA