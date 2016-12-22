Eşini öldüren emekli polis memurunun, davası karara kaldı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Müzeyyen Neşeli'yi öldürmekten yargılanan emekli polis Erbil N.'nin davası karara kaldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen D.D.S., öldürülen Müzeyyen Neşeli'nin ne başkasıyla, ne de babasıyla bir gönül ilişkisine tanıklık etmediğini söyledi.

Karşıyaka Bahriye Üçok Bulvarı 18 numaradaki lokantada meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Müzeyyen Neşeli, boşanma aşamasında olduğu emekli polis memuru 53 yaşındaki Erbil N. ile yaşadığı sorunlardan dolayı, birlikte açtıkları ev yemekleri lokantasının arkasındaki odada kalmaya başladı. Erbil N., kapalı olan dükkana gelip eşi Müzeyyen Neşeli ile tartıştığı sırada tabancayla öldürdü.

Karakola gidip teslim olan Erbil N. için, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Erbil N., öldürülen kadının annesi Cemile Duran, kızı Rabia Neşeli, kardeşleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri ile tarafların avukatları hazır bulundu.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ İNCELENECEK

Duruşmada tanık olarak dinlenen D.D.S., anne ile babası ayrı yaşadığı için öldürülen kadının işlettiği lokantada, zaman zaman kız kardeşi ve babasıyla yemek yediklerini anlattı. D.D.S. olay anlarını da, "İddia edildiği gibi Müzeyyen Neşeli'nin ne başkasıyla ne de babamla bir gönül ilişkisine tanıklık etmedim. Olay günü lokantada yemek yedikten sonra babam işe, ben de kardeşimle eve gittik. Kısa bir süre sonra dışarıdan çığlık sesleri geldi. Balkona çıkıp ne olduğunu anlamaya çalıştım. Müzeyyen Neşeli'nin kızı Rabia Neşeli 'Biri yardım etsin' diye bağırdığını duydum. Sonradan da Müzzeyen ablanın öldüğünü öğrendim" dedi.

TELEFON KAYITLARI İNCELENECEK

Söz alan Cumhuriyet Savcısı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan gelen CD'de tanık A.R.S. ile Müzeyyen Neşeli arasındaki telefon görüşmelerinin çözümlenmesi, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de, öldürülen kadın ile A.R.S. arasındaki telefon görüşmelerinin ve baz istasyonlarının tespiti için CD'nin İzmir Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi, duruşmayı şubat ayına erteledi.

KADINLARDAN DESTEK

Duruşma sonrası Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile Müzeyyen Neşeli'nin yakınları basın açıklaması yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Sanem Deniz Kural açıklamasında, "Türkiye genelinde takip ettiğimiz tüm davalarda adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinde, cinsel şiddette, çocuk istismarında hiçbir ceza indirimi uygulanmamasını istiyoruz. Bu talebimiz karşılık bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Buradan tüm Türkiye'deki kadınları mücadelemize katılmaya çağırıyoruz. Son dönemlerde karanlık günlerden geçiyoruz. Bu karanlık günlerden ancak mücadele ederek çıkabiliriz" dedi.

DHA