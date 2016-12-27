Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

ADANA'da boşanmak isteyen eşi 45 yaşındaki İmhan Kılıç'ı tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 53 yaşındaki Ahmet Kılıç hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Pazarcılık yapan Ahmet Kılıç, iddiaya göre F.E. isimli bir kadınla ilişki yaşamaya başladı. 3 çocuk annesi İmhan Kılıç, eşinin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince boşanmaya karar verdi, kardeşlerini arayarak kendisini alıp memleketi Şanlıurfa'ya götürmelerini istedi. 6 Kasım'da bunu duyan Ahmet Kılıç eve gelip, eşi ile tartışmaya başladı. Eşini tehdit ederek evden ayrılan Ahmet Kılıç, yaklaşık 15 dakika sonra elinde tabancayla döndü. Ahmet Kılıç, silahı görüp yatak odasına kaçan eşinin arkasından gitti. Ahmet Kılıç, kendini içeri kilitleyen eşine sinirlenip kapıya doğru ateş etti. Giren kurşunun sol göğsüne isabet ettiğ İmhan Kılıç, kanlar içinde yerde kaldı.

Ağır yaralanan İmhan Kılıç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, hastane önünde eşinin kazaen kendini vurduğunu söyleyerek sinir krizi geçiren Ahmet Kılıç çelişkili ifade verince gözaltına alındı. İfadesinde eşini vurduğunu itiraf eden Ahmet Kılıç, tutuklandığı nöbetçi mahkemede başka bir kadınla ilişkisi olduğunu anlatarak savunmasında şunları söyledi:

"Eşim, bu ilişkimi öğrenmiş. İlişkimi bitirmemi istedi. Ben de ilişkimi bitirdiğimi söyleyip devam ettim. Nikahsız eşim hamile kaldı. İmhan bunu öğrenince ayrılmak istediğini söyledi. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında odaya girdi, kapıyı kilitledi. Kapıyı açmasını söyledim, beni dinlemedi. Ben de ruhsatsız tabancayı alıp kapıya doğru ateş ettim. Keşke ben ölseydim, çok pişmanım. Böyle olmasını hiç istemezdim. Benim ciğerim yanıyor."

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, iddianamesini hazırladı. Savcı, Ahmet Kılıç hakkında eşini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

DHA