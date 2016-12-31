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Isparta Haberi: Eski dernek başkanı FETÖ’den tutuklandı

Eski dernek başkanı FETÖ’den tutuklandı
20:0531 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Eski dernek başkanı FETÖ’den tutuklandı
Eski dernek başkanı FETÖ’den tutuklandı

– TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi eski Başkanı Emin Pınar, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi’nde bir dönem başkanlık görevini yürüten Emin Pınar, dün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre önce de DSİ’deki görevinden aynı soruşturmada açığa alındığı belirtilen Pınar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

DHA

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