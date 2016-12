Eski eşin suçladığı Esra Gürses: Çocuklarıma şiddeti o uyguluyor

MERSİN'de 4 çocuk babası 41 yaşındaki Som Özbek'in çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eski eşi 34 yaşındaki Esra Gürses, suçlamalara cevap verdi. Aslında eski eşinin 'çocuklar üzerinde baskı ve şiddet uyguladığını' öne sürdü.

Eski eşinin iddialarının medyada yer alması üzerine avukatı Mehmet Habib Ekmekçi ile birlikte açıklama yapan Esra Gürses, asıl mağduriyeti kendisinin yaşadığını söylerken, 2 milyon liralık tazminat talebini çok uzun süre önce geri çektiğini, amacının sadece çocuklarını geri almak olduğunu anlattı.

Eski eşi Som Özbek gili özel dil okulu işletmecisi Esra Gürses, evliliği boyunca defalarca şiddet gördüğünü iddia ederek, çocukların babalarına gitmesini engellediği iddiasını kabul etmeyerek şöyle devam etti:

''Çocuklar gördükleri şiddeti, baskıyı bana anlatıyorlar. Ama babalarından çok korktukları için, söylediklerinde ortaya çıkacağını bildikleri için, babaları bunu öğrendiğinde daha büyük şiddet görecekleri korkusuyla bir şey söylemiyorlar. Çocuklarım fiziksel ve psikolojik şiddet görmektedir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuklarına şiddet uygulayan anne pozisyonuna düştüm. Her yere kamera taktırdım ve şiddet uygulayıp uygulamadığım görülüyor. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarım baskı altında lütfen oradan kurtarın. Çocuklarım baskı ve şiddet yüzünde babaları ne derse onu yapmak zorundalar. Asıl kendisi şiddet uyguluyor. Daha önce kaburgamın, çenemin kırıldığına dair raporlar var.' Eğer ben şiddet gösteriyorsam cezamı çekmeye razıyım. Üzerime atılan suçların yalan olduğunu ispatlamaya hazırım."

BIÇAKLANMA OLAYI

Ayrıldığı eşinin kendilerine geldiği gün bıçaklama olayına da değinen Esra Gürses bu konuda şöyle dedi:

''Psikologlar geldi ve çocuklarla özel görüşmek istediklerini söylediler. Çünkü çocuklar babalarıyla görüşmeyi reddetti. Biz de balkona çıktık. Som Özbek dışarıdaydı. Birden bağırmaya başladı ve kamerayla site içine girdi. Olay şiddetlenince içeri çocukları sakinleştirmeye gittim. Gerisini görmedim ama savcılığın bulduğu kamu tanığı çıktı ortaya. İfadesinde ilk bıçaklamanın Som Özbek tarafından kardeşim Murat Gürses'e yapıldığını söylemiş. Her buluşmaya çocukları getiren adam o gün çocukları da getirmemişti. 3 yerinden bıçaklandığı söyleniyor ama verdiği ifadede 8 yerinden diyor. Ne nafaka ne tazminat talep ettim. Kendisi benden 50 bin TL tazminat ve yoksulluk nafakası talep etti. Şu an 2 milyon TL'lik nafaka talebim yok. Önceki avukatımla sırf gözünü korkutmak için yaptık ama sonra bu talebi geri çektik. Çocuklar bendeyken baba istediği zaman gördü, aldı.''

DHA