Eski milli eğitim müdürü cami tuvaletinde ölü bulundu

MANİSA'nın Demirci İlçesi'ndeki bir cami tuvaletinde, kentin eski ilçe milli eğitim müdürü 74 yaşındaki Yaşar Sağlam'ın cesedi bulundu. Vücudunda herhangibir yara izi bulunmayan ve kalp krizi sonucu öldüğü düşünülen Sağlam'ın cesedi otopsiye gönderildi.

Demirci İlçe eski Milli Eğitim Müdürü evli 2 çocuk babası Yaşar Sağlam, dün sabah evden çıkıp akşam eve gelmemesi üzerine meraklanan eşi polise bildirdi. Arama çalışması başlatan polis, Sağlam'ın namaz kıldığı camiyi kontrol etti. Sağlam'ın cesedi tuvalette bulundu. Yapılan incelemede vücudunda herhangi bir kesici ve delici yara izi bulunmayan Sağlam'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sağlam'ın kalp krizi sonucu öldüğü düşünülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA