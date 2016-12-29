Eskişehir'de kartopu savaşı

ESKİŞEHİR'de, sosyal paylaşım sitelerinde haberleşerek geceleyin bir alışveriş merkezi önünde toplanan çoğunluğu üniversite öğrencisi 500'ü aşkın kişi kartopu savaşı yaptı.

İnternetteki sosyal paylaşım sitelerinden yapılan 'Geleneksel Eskişehir Kartopu Savaşı' çağrısı üzerine çok sayıda genç saat 23.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki Espark Alışveriş Merkezi önünde toplandı. Büyük bölümü Anadolu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin oluşturduğu kalabalık birbirlerine kartopu attı. Kızlı erkekli 500'ü aşkın gencin kartopu savaşı gec saatlere kadar sürdü. Kartopu savaşına katılan öğrenciler geleneksel olarak her yıl ilk kar yağdığında kartopu savaşı yaptıklarını belirterek "Sınav öncesi böyle bir etkinliğin olmasına sevindik. Çünkü bir-kaç saat da olsa kartopu savaşına katılıp sınav stresinden uzaklaştık" dedi.

DHA