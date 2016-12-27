Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası, 15 Şubat'a ertelendi

ESKİŞEHİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan, 12'si tutuklu 89 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma, savcının mütalaa vermesi için 15 Şubat'a ertelendi.

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan FETÖ/PDY davasının duruşması sanık sayısının fazla olması nedeniyle adliye konferans salonunda yapıldı. Sanıklar FETÖ silahlı terör örgütünün yöneticiliği yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek, özel belgede sahtecilik, dernekler kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanma ve 6 bin 136 sayılı yasaya muhalefet etmekle suçlanıyor.

Bugünkü duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Meleş, Halil Çankaya, Adem Kahraman, Mustafa Akbulut, Fatih Gürbüz, Mehmet Sadık Çakan, İsmail Özer, Abdülkadir Maden, Ahmet Çağlar, Ahmet Ekiz ve Hamit Özen ile tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanıklardan Şadan Kök ile bu davada tutuksuz olan ancak başka suçlardan tutuklu olan sanıklar Osman Tutucu ve Cengiz Göze de duruşmaya kaldıkları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılarak ifade verdi.

Tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini ve beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliye talebini kabul etmeyerek savcının mütalaada bulunması için duruşmayı 15 Şubat 2017 tarihine erteledi.

DHA