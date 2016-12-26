'Ev diyalizi' yöntemiyle hayatı değişti

DENİZLİ'de 2015 yılında başlatılan 'Evde Hemodiyaliz Uygulaması' eğitiminden yararlanan 4 yıllık diyaliz hastası İlyas Kamil Ata, bu sayede gündüz işyerinde çalışıyor, gece evde diyalizini uygulayabiliyor. Diyaliz hastalığının çalışma hayatını, sosyal yaşantısını etkilemediğini söyleyen Ata, "Hayatımı kimseye bağlı kalmadan sürdürebiliyorum" dedi.

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 2015 yılında başlatılan Evde Hemodiyaliz Uygulaması'ndan yararlanan, bir muhasebe bürosunda çalışan 4 yıllık diyaliz hastası 32 yaşındaki İlyas Kamil Ata, aldığı hemodiyaliz eğitimiyle hastalığıyla ilgili tüm işlerini tek başına yapabiliyor. Kızılay Kan Merkezi'ne kan bağışı için gittiğinde kan değerlerinin düşük olduğunu öğrenen ve gittiği hastanede böbreğinin yüzde 25 çalıştığı tespit edilen Ata, 3.5 yıl boyunca periton diyaliz tedavisi gördü. Ata, Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 2015 yılında başlatılan Evde Hemodiyaliz Uygulaması'ndan yararlanıp, 3 ay eğitim aldı. Ata, eğitimin ardından evde başkasının yardımı olmadan kendine diyaliz uygulamaya başladı.

GÜNDÜZ İŞİNİ, GECE DİYALİZİNİ YAPIYOR

Evde diyaliz yapmaya başladığından beri hayatının düzene girdiğini belirten İlyas Kamil Ata şunları anlattı:

"Gündüzleri çalışıp, geceleri diyalize girdiğim için hayatımı kimseye bağlı kalmadan sürdürebiliyorum. Yine sosyal yaşantımda arkadaşlarıma vakit ayırabiliyorum, sinemaya, bowlinge gidebiliyorum. Hiçbir sosyal aktiviteden geri kalmıyorum. Tatil ve seyahat esnasında da gitmiş olduğum yerlerde diyaliz merkezlerine girebiliyorum. Bu konuda sıkıntı yaşamadığımız için her türlü gezi ve sosyal faaliyetlerden de geri kalmamış oluyoruz. Ev hemodiyalizi sayesinde hayat standardımız ve yaşam kalitemiz yükseliyor. Diyaliz hastalarına daha rahat bir yaşam için ev hemodiyalizini tavsiye ediyorum."

'EV HEMODİYALİZİNE BEKLİYORUZ'

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Berna Öztürk ise, Evde Hemodiyaliz Uygulaması'nın Türkiye'deki Kamu Hastaneleri arasında ilk kez Denizli'de başladığını, uygulamanın ardından bir yılın sonunda 7 hastanın yararlandığını söyledi. Evde Hemodiyaliz Uygulaması'nın zorlu bir süreç olduğunu, 3 aylık eğitimden sonra başarılı olan hastaların bu uygulamadan yararlanabileceğini aktaran Dr. Öztürk şöyle konuştu:

"Hastalarımız evde diyalizlerini gerçekleştirirken biz yine onları yalnız bırakmıyoruz. Hastalarımız ayda bir kez diyaliz merkezine gelerek kan tetkiklerini yaptırıyor ve sonuçlarını nefroloji uzmanımız değerlendiriyor. Yine diyaliz hemşiremiz ve diyaliz teknisyenimiz üç ayda bir bu hastalarımızı evlerinde ziyaret ederek kontrollerini gerçekleştiriyor. Ev hemodiyalizinde zaman kısıtlaması olmadan gece ya da gündüz hastalarımız aldığı eğitimle diyaliz işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Diyaliz hastalarını ev hemodiyalizine bekliyoruz."

DHA