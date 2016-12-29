Evde çıkan yangın korkuttu

EDİRNE'de tek katlı evin çatısında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Babademirtaş Mahallesi Salıtekke Sokak üzerinde Sebahat Erdal'ın oğlu Serdar Erdal ile birlikte oturduğu evde, kimsenin olmadığı sırada çatıdan dumanlar yükseldi. Bunu görenlerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda yangını söndürdü.

Yangın sırasında dışarıda olan Sebahat ve oğlu Serdar Erdal, komşularının haber vermesi üzerine eve geldi. Evlerinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşayan Serdar Erdal, evin içerisinde tüp ve elektrikli ısıtıcı bile olmadığını, yangının nasıl çıktığını bilmediğini söyledi.

DHA