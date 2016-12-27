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Samsun Haberi: Evde düşüp başını çarpınca öldü

Evde düşüp başını çarpınca öldü
11:2027 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Evde düşüp başını çarpınca öldü
Evde düşüp başını çarpınca öldü

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 73 yaşındaki Okan Akkurt, evde düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Samsun'un Bafra İlçesi'nde İshaklı Mahallesi'nde eşiyle yaşayan emekli Okan Akkurt, evde dengesini kaybederek düştü. Başını zemine çarpan Akkurt'un haraketsiz kalması üzerine eşi 112'yi arayarak yardım istedi. Kısa sürede eve gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonrası  Okan Akkurt Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA

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