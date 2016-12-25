Evin bahçesine düşen otomobilden yara almadan çıktı

MUĞLA'nın Ortaca İlçesinde, yoldan çıkarak takla atarak bir evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki İsmet Aytaş, kazayı yara almadan atlattı.

Bugün saat 11.30 sıralarında Ortaca'dan Dalyan yönüne giden İsmet Aytaş, yönetimindeki 07 CJD 17 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan otomobil takla atıp, yaklaşık 2 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Ağaçlara takılarak durabilen otomobilin sürücüsü Aytaş, kazayı burnu bile almadan atlattı.

Çevredekiler tarafından otomobilden çıkartılan Aytaş, tedbir amacıyla Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. Gerekli kontrolleri ayakta yapılan Aytaş, taburcu edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA