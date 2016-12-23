Evinde av tüfeğiyle intihar etti

İZMİR'in Selçuk İlçesinde, çiftçi 55 yaşındaki Yüksel Albeyoğlu, evinin banyosunda av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Evli ve 3 kız çocuğu babası Yüksel Albeyoğlu, dün akşam, Atatürk Mahallesi 1046 Sokak'taki evine geldi. Ailevi ve maddi sorunları olduğu ve eve alkollü geldiği ileri sürülen Albeyoğlu, evinin banyosunda çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Albeyoğlu'nun cesedi, bu sabah aynı binada alt katta oturan işitme engelli olan annesi tarafından bulundu. Ailesinin tek çocuğu olan Aybeyoğlu'nun cesedi polis ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay sırasında Albeyoğlu'nun eşi ve çocuklarının evde olmadığı öğrenildi. Polis, Albeyoğlu'nun intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA