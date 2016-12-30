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Sakarya Haberi: Evinde intihar etti

Evinde intihar etti
18:2130 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Evinde intihar etti
Evinde intihar etti

ADAPAZARI'nda, bunalıma giren 32 yaşındaki Nejat Konya, evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Adapazarı Papuçcular Mahallesi'nde oturan Nejat Konya'dan haber alamayan arkadaşları bugün öğle saatlerinde evine gitti. Arkadaşları, 'Nehir' takma adını da kullanan Nejat Konya'yı tavana asılı halde buldu. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Konya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından Nejat Konya'nın cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

DHA

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