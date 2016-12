Evinin önünde öldürülen Tuğçe’nin ailesine Bursa Barosu’ndan ziyaret

BURSA Barosu, Gemlik’in Umurbey Mahallesi’nde evlenme teklifini reddettiği Aykut Ertunç tarafından pompalı tüfekle öldürülen 25 yaşındaki Tuğçe Uludağ davasına ve genç kızın ailesine sahip çıktı. Baro Başkanı Gürkan Altun, aileye başsağlığı ve sabır dileyerek, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay, 2 Aralık’ta Gemlik'e bağlı Umurbey Mahallesi'nde meydana gelmişti. Tülay ve Özden Uludağ çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Tuğçe, Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü bitirdikten sonra ailesinin yanına geldi. İş buluncaya kadar Gemlik Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı Bilgisayar Kursu'na devam eden genç kız, kendisini platonik aşk ile seven çiftçi Aykut Ertunç'un arkadaşlık teklifini kabul etmedi. Olumsuz yanıt ile çılgına dönen Ertunç, cep telefon numarasını öğrendiği Tuğçe Ertunç'u rahatsız etmeye başladı. Şikayet üzerine savcılık, Aykut Ertunç hakkında genç kıza yaklaşmaması konusunda koruma tedbirli uzaklaştırma kararı verdi. Uzaklaştırma kararına rağmen Tuğçe Uludağ'ın oturduğu binanın önüne gelen Aykut Ertunç, yanında getirdiği av tüfeği ile Uludağ’ı öldürdü. Kendisi de aynı tüfekle intihar teşebbüsünde bulunan Ertunç yaralı halde otomobiline binerek hastaneye gitti. Aykut Ertunç'un tedavisinin Muradiye Devlet Hastanesi'nde devam ettiği ve taburcu olduktan sonra hakim karşısına çıkartılacağı belirtildi.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, yönetim kurulu üyeleri Onur Yavuz, Hüsniye Altın Yeşil, Sefer Bülent Yaylalı, Buket Gülçin Özel, Umurbeyli Avukat İsmail İşel, Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Stajyer Avukat Nilay Erken, Tuğçe Uludağ’ın ailesi Tülay-Özden Uludağ çiftini evlerinde ziyaret etti. Baro Başkanı ve beraberindekiler, Uludağ Ailesi’nin evlerine girişte kapıda, pompalı tüfek ateşiyle oluşan delikle karşılaştı. Baba Özden Uludağ, Başkan Altun’a olay yerinde kızının nasıl öldürüldüğünü anlattı.

"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Baro Başkanı Altun, Tülay-Özden Uludağ çiftine başsağlığı ve sabır diledi. Baro Başkanı Altun aileden, önceki ifadelerinde söylemedikleri, daha sonra akıllarına gelecek her türlü ayrıntılı bilgiyi, avukatlarına anlatmalarını istedi. Türkiye’de hemen hemen her gün bir kadının erekler tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Altun, kadın cinayetlerini durdurabilmek için bu olayın gündemde tutulması gerektiğini ifade etti. Altun, şöyle konuştu:

"Dinlediğimiz ayrıntılara göre cinayet göz göre göre gerçekleşmiş. Çok açık ve kanıtlı tehditler var ki, olayın dosyasında zaten mevcut olduğunu öğrendik. Ancak bizim Bursa Barosu olarak bu olaya özel ilgimiz, ülke genelinde kadın cinayetlerine artık dur diyebilmek, halkı bilinçlendirmek adına Tuğçe Uludağ olayını gündemde tutmak içindir. Bursa Barosu olarak davayı sonuna kadar takip edip, kamuoyu gündeminde canlı tutacağız ki, Tuğçe, cinayete kurban giden son kadın olsun."

