Eymen'in ayak parmağı eline dikildi

DÜZCE'nin merkez ilçesine bağlı Yukarı Yahyalar Mahallesi'nde yaşayan ve 4 yıl önce sol elinin başparmağı kopan 6 yaşındaki Eymen Yıldırımoğlu'nun, sol ayağının işaret parmağı İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eline nakledildi. Başparmağına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Eymen, "Artık joystick ile oyun oynayabileceğim" dedi.

Düzce'de tavuk çiftliği olan Ahmet – Yasemin Yıldırımoğlu çiftinin oğlu Eymen, ailesi çiftlikte çalışırken, bir makinenin zincirine elini kaptırdı. Kaza meydana geldiğinde 2 yaşında olan Eymen'in sol elinin başparmağı koptu. Olaydan 4 yıl sonra, Eymen'in ailesi televizyonda izledikleri bir haber neticesinde, yine ayak parmakları eline nakledilen Hüseyin Dur'a ulaştı. Ameliyat fırsatını değerlendirmek isteyen aile, Hüseyin Dur'un da ameliyatını gerçekleştiren İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Erhan Sönmez ile görüştü. Ailesi ile İzmir'e gelen Eymen'in ameliyat öncesinde tetkikleri yapıldı. Eymen'in tetkiklerinin 1 ay sürdüğünü söyleyen Sönmez, ameliyat süreciyle ilgili şöyle konuştu:

"Eymen'in hareketlerini inceledik. Çocuklar eksik olanı kullanmamaya meyillidir. O da günlük işlerinde sol elini kullanmamayı tercih etmiş. Sağ elini kullanırken sol eliyle destek olmuyor. Sol elini direk kullandığı işler, pantolon çekmek, bardak kullanmak gibi bu hareketlerde hiç kullanmıyordu. Bu da hayatı Eymen için güçleştiriyor. Benimle 1 ay önce görüştüler. Şubat tatilinden önce ameliyatı gerçekleştirip Eymen'in ikinci dönem okula dönebilmesini istediler."

ZOR BİR AMELİYATTI

Ameliyatın oldukça zor olduğunu anlatan Doç. Dr. Erhan Sönmez, "Ameliyat yaklaşık 8 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı. Ayak parmağının damarları erişkinde bile çok incedir ki 6 yaşındaki bir çocukta daha da ince damarlardı. Elinde gelişen bazı anomalilerle de karşılaştık. Sağ bacağından damar naklettikten sonra elini ameliyata hazır hale getirdik. Sol ayağının işaret parmağını sol eline başparmak olarak naklettik. Tendon sinir ve damar bağlantılarını yaptık. Geçen Perşembe günü nakli gerçekleştirdik. 1 haftayı doldurmuş olduk. Bundan sonra fizik tedavi süreci başlayacak. Şu an parmağını yavaş yavaş kıpırdatabiliyor. Herhangi bir aksilik olmazsa önümüzdeki Pazartesi günü de taburcu olacak" diye konuştu.

ESTETİKTEN ÇOK İŞLEVSELLİK KATIYOR

Ameliyatın estetik etkisinden çok işlev kazandırma adına çok önemli olduğunu belirten Sönmez, "Bu transferin en önemli özelliği estetik olarak eksikliği tamamlamasından çok tendonları, damarları ve sinirleriyle tam bir parmak getirilmesi. Daha önceki hastalarımızda olduğundan çok daha iyi bir sonuç olacak. Benim şu ana kadar ameliyat ettiğim en küçük hastam. Gençleştikçe uyum daha da kolaylaşıyor. Erişkin bir hastaya göre daha efektif olarak o parmağını kullanacak" dedi.

Anne Yasemin Yıldırımoğlu, küçük Eymen'in düğmelerini bile kendisinin ilikleyemediğini belirterek, "Çok zorlanıyorduk. Okula giderken pantolonunu ben giydiriyordum. Su bardağı tutamıyordu. Başparmağı olmadığı için düğmelerini iliklemekte çok zorlanıyordu. 4 yıl sonunda Erhan beyi televizyonda gördük. Ona ulaşarak Eymen'i ameliyat ettirmek istedik. Artık kendi işlerini kendisi yapabilecek. Çok mutluyuz" diye konuştu.

"TELEFON KULLANABİLECEĞİM"

Pansuman yapılırken canının yandığını söyleyerek yakınsa da mutluluğu yüzünden okunan Eymen ise artık sol elini kullanacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Küçük Eymen, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Playstation ile oynayamıyor ve telefon kullanamıyordum. Makası, kalemi her şeyi sağ elimle kullanıyordum. Artık sol elimi de kullanabileceğim. Çok mutluyum. Artık başparmağım olduğu için joystick ile playstation oyunları oynayabileceğim" dedi.

DHA