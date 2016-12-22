Eyüp'te uyuşturucu fabrikası gibi ev

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda uyuşturucu maddenin bir evde saklandığı yönünde ihbar aldı. Eyüp'te bulunan ev, gireniyleçıkanıyla takibe alındı. Polis tespitlerin ardından 15 Aralık Perşembe günü eve operasyon düzenledi.

2 KALEŞNİKOF, 1 TABANCA İLE KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE

Evde yapılan aramalarda 78 kilo 286 gram ağırlığında, yaklaşık 391 bin 500 ecstasy hap, 4 kilo 960 gram kokain, 39 kilo 200 gram esrar, 3 hassas terazi ile 2 kaleşnikof tüfek ve bir tabanca ele geçirdi. Ekipler ev sahibi Veysel Y.(29), uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan kayıtları bulunan Ömer A.(28), Veysel A.(28) ile Özgür İ.'yi(19) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık olarak 12 milyon lira olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir dolap içinde yaptığı aramalarda buldukları bir valiz içerisinden 2 kaleşnikof silahın çıkması polis kameraları tarafından görüntülendi. Ekiplerin yaptığı aramalar sırasında evde bulunan eşyalar arasında uyuşturucu maddeler ile hassas terazilerin bulunması görüntülere yansıdı.

DHA