Faaliyete geçerse 840 bin lira tasarruf sağlayacak

VAN'da yaklaşık 3 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğu cezaevi kampüsüne 400 güneş paneli kuruldu. Önümüzdeki aylarda faaliyete geçmesi beklenen panellerden yıllık 840 bin lira tasarruf sağlanması planlanıyor. Ayrıca bu sayede doğaya da 145 ton karbondioksit salınımı engellenecek. Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci, bunun örnek bir proje olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en fazla güneş enerjisi potansiyeline sahip illeri arasında gösterilen Van'ın, Cezaevi kampusüne 2 yıl önce 400 güneş paneli kuruldu. Yaklaşık 912 metrekare alana kurulan güneş panelleri teknik nedenlerle henüz faaliyete geçmedi. Güneş panellerinin faaliyete geçmesiyle, yaklaşık 3 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Erciş Yolu'ndaki F Tipi, T tipi ve açık cezaevindeki kampüsün sıcak su ihtiyacı karşılanacak. Karasal iklimin en sert yaşandığı illerden biri olan Van'da aynı zamanda güneş kollektörleri sayesinde doğaya 145 ton karbondioksit salımı da engellenmiş olacak. Kurulan güneş panelleri cezaevindeki mahkumların toplam sıcak su ihiyacını yaz döneminde ilave herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç olmadan karşılayacak, kış aylarında ise ön ısıtmasını yapacak.

'ÖRNEK PROJE'

Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci, Van'ın güneş kenti olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Türkiye'nin en çok güneş alan yerlerinden biri de Van'dır. Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından da Van'a uygun böyle bir proje yapıldı. Bu projeyle birlikte 840 bin lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca çevre kirliliğini önleme açısından da önemli bir proje. Bu sayede doğaya da 145 ton karbondioksit salımı engellenecek. Bu proje örnek bir projedir."

DHA