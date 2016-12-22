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İstanbul Haberi: Fatih Gürsul tutuklamaya sevkedildi

Fatih Gürsul tutuklamaya sevkedildi
15:2122 Aralık 2016
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Fatih Gürsul tutuklamaya sevkedildi
Fatih Gürsul tutuklamaya sevkedildi

İSTANBUL  Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Fatih Gürsul Emniyetteki işlermlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Gürsul, "Terör örgütü üyeliği" suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Gürsul, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile çalıştığı üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden açığa alınmıştı. Gürsul'un KHK ile açığa alınmasının ardından aktif olarak CHP'ye danışmanlık yapmadığı belirtilmişti.
 

DHA

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