Fatih'de ahşap binada yangın

Fatih'te, daha önce bir derneğin kullandığı 3 katlı ahşap bina alev alev yandı. Boş olduğu öğrenilen binada çıkan yangın nedeniyle mahalle sakinleri panik yaşadı. Bina alevli şekilde yanarken, çevredekiler o anı cep telefonuyla çekti.

Yangın, saat 14.00 sıralarında, Aksaray'da bulunan Alboyacılar Sokak üzerindeki 3 katlı ahşap binanın üst katında meydana geldi. Daha önce Trabzon İl Köprübaşı İlçesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak kullanılan, bir süredir boş olduğu öğrenilen bina, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, binanın alt katına da sıçradı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Ahşap binanın alev alev yanması, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Mahalle sakinleri, yangının kısa sürede büyüdüğünü ve çevredekilerin panik yaşadığını söyledi. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

DHA