Fethiye'de umut yolculuğunda yakalanan Filistinli kadın hastanede doğum yaptı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nden İtalya'ya umut yolculuğuna çıkmak üzereyken teknede jandarma tarafından yakalanan Filistin uyruklu 27 yaşındaki Aree Qista, kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde doğum yaptı. Dünyaya getirdiği kız bebeğe 'Cady' ismini veren Qista, 3 çocuğu ve eşiyle birlikte İsrail ablukasındaki Gazze'den daha iyi bir hayat için yola çıktıklarını söyledi.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 5 Aralık'tan bu yana göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takip ettiği 'Hebatallah' isimli tekneye Çığlık Koyu'nda operasyon düzenledi. 148 kaçak teknede, minibüslerle koya getirilen 112 kaçak ise tekneye binmeye hazırlanırken yakalandı. Suriye, Pakistan, Sri Lanka, Filistin, Eritre, Lübnan, İran ve Irak uyruklu toplam 260 mülteci, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. KIZ BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Sorgu işlemleri sırasında fenalaşan Filistin uyruklu Aree Qista'nın 9 aylık hamile ve doğum yapmak üzere olduğu anlaşıldı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Qista, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. 1.5 ve 5 yaşları arasında 3 çocuğu daha bulunan Qista, bebeğine 'Cady' ismini verdi.

Jandarma ekipleri, hastanede ziyaret ettiği Qista'ya çiçek verdi. İsrail ablukasındaki Filistin'in Gazze şehrinden yaklaşık 1 ay önce yola çıktıklarını anlatan Qista, İtalya'ya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Qista, "Daha iyi bir yaşam için yola çıktık. Gazze'de iyi bir hayat olmadığı için oradan ayrıldık. Gazze'de şuan su bile yok. Savaş hayatları çok kötü etkiledi. Gazze'den ayrıldığımızda nereye gideceğimizi bile bilmiyorduk" dedi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Jandarma ekiplerine eşi ve çocuklarının nerede olduğunu soran Qista, onları görmek istediğini belirtti. Tedavisinin ardından bebeğiyle taburcu edilecek Qista'nın diğer kaçaklarla birlikte sınır dışı edilmek üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderileceği kaydedildi.

DHA