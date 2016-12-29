FETÖ duruşmasında mahkeme başkanı:15 Temmuz'da hayatını kaybedenler de suçsuzdu

KONYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında avukatlara yönelik açılan davada, sanık avukatlardan Mehmet Yıldırım, savunmasında kendisi ve yargılanan arkadaşların suçsuz olduğunu söyledi. 6'ncı Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Kadir Gezici, ''15 Temmuz'da hayatını kaybedenler de suçsuzdu'' yanıtını verdi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte üye olduğu ileri sürülen 20'si tutuklu 45 avukatın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki geçen salı günü başlayan yargılanmasına bugün de devam edildi.

45 sanık hakkında hazırlanan iddianamede 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek’ suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış ömür boyu arasında hapis cezası istendi.

HAKİM, KENDİSİYLE TARTIŞAN AVUKATI DIŞARI ÇIKARDI

Duruşmada sanık avukatlardan Mehmet Yıldırım, kendisi aleyhine ifade veren bir avukat hakkında konuştuğu sırada, arka sıralarda oturan ve Ceza Muhakemesi Kanunu gereği sanıklardan birinin avukatlığı yapan Celalettin Boyacıoğlu, söz almadan ayağa kalktı. Boyacıoğlu, ''Burada olmayan bir avukat hakkında hakaret edemezsin'' dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Kadir Gezici, sanığın savunmasına müdahale etmemesi gerektiğini, suç unsurunu oluşturan sözler varsa, bu sözlerle ilgili kişi hakkında şikayetçi olabileceği yönünde uyarıda bulundu. Konuşmasını sürdüren Boyacıoğlu da, mahkeme başkanına, ''O iki saattir konuşuyor. Biz hiç konuşmuyoruz. Sen de müdahale et. Ben CMK'dan atandım. Sen de benim gibi görevlisin'' diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Gezici, bunun üzerine Boyacıoğlu'nu solan dışına çıkarttı. Mahkeme Başkanı Gezici, Boyacıoğlu'nun beyanatlarının tutanağa geçirilmesi ve ilgili avukat hakkında Baro ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulması talimatını verdi.

'15 TEMMUZDA HAYATINI KAYBEDENLER DE SUÇSUZ'

Savunmasına devam eden avukat Mehmet Yıldırım, kendisi ve yargılanan arkadaşlarının suçsuz olduğunu ileri sürdü. Mahkeme Başkanı Gezici ''15 Temmuz'da hayatını kaybedenler de suçsuzdu'' cevabını verdi.

Yıldırım'ın savunmasında darbeyle ilgisinin olmadığını belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı Gezici, ''Darbeyle direk ilgin olsa zaten diğer soruşturmalarda olurdun. FETÖ üyesi olduğun için buradasın'' dedi.

'TÜRK MİLLETİ ASİLDİR'

Mehmet Yıldırım, savunması sırasında Türkiye'de kaliteli insan bulmanın zor olduğunu söyledi. Mahkeme Başkanı Gezici de, ''Türk milleti asildir. 15 Temmuz'da ne kadar asil olduğunu gösterdi. Bu darbe girişiminde de, Suriyeli'lere tavrıyla da ortaya koydu. Tüm dünya kaçarken, Türkiye onlara kucak açtı'' dedi.

Mehmet Yıldırım, ülkemizde çok sayıda cemaat olduğunu ve cemaate üye olmanın suç unsurunu teşkil etmediğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Gezici de ''FETÖ cemaati olarak bilinen bu yapı ne zaman devleti, milleti ele geçirmeye, ne zaman darbe teşebbüsünde bulundu, o zaman terör örgütü ilan edildi'' diye konuştu.

DHA