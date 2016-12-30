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Trabzon Haberi: FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı

FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
09:3730 Aralık 2016
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FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı

TRABZON’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 6 askeri personelden 3’ü tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay A.D., Kıbrıs Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı'nda görevli Kurmay Yarbay İ.A, Genelkurmay Başkanlığı Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanı Albay İ.G, Binbaşı M.I, Kurmay Yarbay R.D. ve Yüzbaşı A.Ö. dün adliyeye sevk edildi. Kurmay Yarbay R.D., Binbaşı M.I. ve Yüzbaşı A.Ö. mahkemece tutuklandı, diğer 3 subay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

DHA

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