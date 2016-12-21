FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

İZMİR'de, Sancak Cami Derneği'nin yönetimini ele geçirdikten sonra sahip oldukları 99 gayrimenkulü, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla Akyaka Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen kendisi de öldürülen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'la bağlantılı olduğu için gözaltına alınan Süleyman Ergen'in kardeşi Mustafa Ergen'in de bulunduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 9 Aralık'ta Akyaka Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bayraklı Sancak Cami Derneği'nin yönetimini ele geçirdikten sonra sahibi oldukları 99 gayrimenkulü örgüt adına kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 18 kişiden 7'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelide tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı düzenleyerek öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'la bağlantılı olduğu için gözaltına alınan Süleyman Ergen'in kardeşi Mustafa Ergen'in de olduğu ortaya çıktı.

DHA