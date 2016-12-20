FETÖ sanığı, 22 aylık çocuğu olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi

ESKİŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan çevre mühendisi İbrahim Aydın duruşmada, 22 aylık çocuğunun olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti Aydın'ın isteğini kabul etmedi.

FETÖ üyesi olmakla suçlanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde görevli çevre mühendisi İbrahim Aydın'ın yargılanmasına Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bugün yapılan ilk duruşmada suçlamaları kabul etmeyen İbrahim Aydın, ByLock programını kullanmadığını söyledi. Aydın savunmasında şöyle dedi:

"Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Ben ByLock programını kullanmadım. Daha önce Konya'da FETÖ'ye ait olduğu belirtilen bir mağazada çalıştım. Ancak mağazanın FETÖ'ye ait olduğunu bilmiyordum. Mağaza halen faaliyettedir. Mağazada satış görevlisiydim. Bu sebeple telefon konuşmalarım olmuştur. İddia edilen program bazı sitelerden kolaylıkla indirildiği ve Türkiye'de 600 bin kişinin bu programın kullanıcısı olduğu belirtilmektedir. 15 Temmuz darbe gecesi FETÖ üyelerinin bu programı değil başka bir sosyal paylaşım sitesini kullandığı da belirtiliyor. Konya'da çalıştığım mağaza nedeniyle maaşımızı Bank Asya'dan alıyorduk. 2016 Şubat ayında hesabımı kapattım. İşten çıkartılmam nedeniyle bir maddi gelirimiz bulunmamaktadır. Eşimin anne ve babası vefat etmiştir. 22 aylık bir çocuğum var. Tutuklu olmam hem beni hem de ailemi zor duruma sokmaktadır. Yaklaşık 2 aydır tutukluyum. FETÖ evlerinde, yurtlarında kalmadım. Himmet adı altında para yatırmadım. Suyu bulandırmak isteyen onlarca insan olabilir. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu suçu benim üzerime atmak istemiş olabilirler. Tahliyemi istiyorum."

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkeme heyeti İbrahim Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mart 2017 tarihine erteledi.

DHA