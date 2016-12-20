FETÖ sanıkları suçlamaları kabul etmedi

ESKİŞEHİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan TCDD'de görevli mühendisler Hüdayi Yorgun ve Abdülkadir Korkmaz ile öğretmen Mustafa Arıkan, duruşmada suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ üyesi olmakla suçlanan TCDD Vagon Bakım Atölyesi'nde görevli makine yüksek mühendisi Hüdayi Yorgun, TCDD Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bakım Onarım Müdürlüğü'nde görevli makine mühendisi Abdülkadir Korkmaz ile TCDD Eğitim Merkezi öğretmeni Mustafa Arıkan'ın yargılanmalarına Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

'ŞEHİT OLAN BABAMIN KEMİKLERİ SIZLIYOR'

Sanıklardan Abdulkadir Korkmaz savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Korkmaz şöyle konuştu:

"Ben yetiştirme yurdunda yetiştim. Devlet tarafından kabul edilen kurumlara üye olmuşum. Suçların maddi delilleri ortaya konulmamıştır. Darbeye katılmadığım halde iddianamede yer almasını anlamış değilim. Ben Mardinliyim. Ailem koruyucudur. Birçok şehit verdik. PKK'nın tehdidi ile karşı karşıyayız. Şehit olan babam ve 2 dayım ile ailemden birçok kişinin kemikleri sızlıyor. Sendikaya üye olmamdan dolayı terör örgütü olarak gösterildim. Sendika ve derneklere üye olmak devlet tarafından teşvik edilmiştir. Bunun suç olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Sendika üyeliğinin aidatı devlet tarafından ödenmiştir. Bu yüzden devlet işlediği suçu sorgulayamaz. Bankalara para yatırmak ise suç değildir. Ben para yatırdığım tarihlerde banka devam etmiştir. Devlet bir suç görmüş iseydi bu tarihlerde faaliyetlerini durdurabilirdi."

'DEVLETİN BİLMEDİĞİNİ BENİM BİLMEM MÜMKÜN DEĞİL'

TCDD' in abisi olduğu öne sürülen Hüdayi Yorgun ise teknoloji ile arasının iyi olmadığını ve 'ByLock' programının adını ilk kez sorguda duyduğunu söyledi. Yorgun, "Hayatım boyunca farklı sendikalara üye oldum. Devletin bilmediğini benim bilmem mümkün değildir. Bank Asya'da 1996 yılından beri hesabım vardır. Bankaya para işlemi bankacılık faaliyetidir. Bağışlama değildir. Faizsiz bir bankacılıktı. Bundan dolayı tercih ettim. Ben TCDD ve diğer kurumların abisi değilim. Yaklaşık 4 aydır tutukluyum. Tutuklu tedbir değil bana ve aileme verilen bir cezadır. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

'OYUNCAK SİLAHIM DAHİ OLMADI'

TCDD Eğitim Merkezi öğretmeni Mustafa Arıkan da mahkeme heyetinden tahliye talebinde bulundu. Arıkan, "Sendikalaşma bir haktır. Devlet tarafından aidatlar tarafıma ödenmek suretiyle sendika üyeliğim teşvik edildi. Sendikadan da 2016 Haziran sonunda istifa ettim. FETÖ ile bağlantısı olduğunu bilmiyordum. Bank Asya'ya 2014 yılında hesap açtım. Buradaki amacım faizsiz olmasıdır. Bu Banka ve derneklerin bir suç unsuru olması durumunda devletin kapatacağını düşündüm. Ben yurtlarında, evlerinde kalmadım. Sohbete katılmadım. Bırakın gerçek silahı, benim oyuncak silahım dahi olmadı. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkeme sanıkların tahliye taleplerini kabul etmedi. Heyet, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmaya 2 Mart 2017 tarihine erteledi.

DHA