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Eskişehir Haberi: FETÖ sanıklarından 9'u tahliye oldu

FETÖ sanıklarından 9'u tahliye oldu
00:4323 Aralık 2016
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FETÖ sanıklarından 9'u tahliye oldu
FETÖ sanıklarından 9'u tahliye oldu

ESKİŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 42'si tutuklu 80 Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanından 9'u tahliye edildi.

FETÖ üyesi olmakla suçlanan ve haklarında Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 80 sanığın yargılanmasına, duruşma salonuna çevrilen adliye konferans salonunda dün başlandı. 2 gün süren duruşma bugün gec saatlerine kadar devam etti. Sanıklar, savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu sanıklardan Fehmi Gökdere, Bünyamin Çevik, Murat Kaymakçı, Alper Oktaylar, Cahit Demirboğa, Serkan Öztürk, İbrahim Kırmızı, Nail Canbaz ve Abdürrahim Tümür'ün tahliyesine karar verdi. Heyet, duruşmayı 16 Mart 2017 tarihine erteledi.

 

DHA

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