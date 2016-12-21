FETÖ şüphelisi 80 Milli Eğitim çalışanının yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 42'si tutuklu 80 Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanının yargılanmasına başlanıldı.

FETÖ üyesi olmakla suçlanan ve haklarında Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 80 sanığın yargılanmasına, duruşma salonuna çevrilen adliye konferans salonunda bugün başlandı. Duruşma nedeniyle adliye çevresinde polisler geniş güvenlik önlemi aldı. Sanıkların tek tek ifadeleri alındı. Tutuksuz sanıklardan öğretmen Türkan Akıncı, suçlamaları kabul etmeyerek şöyle konuştu:

"15 Temmuz'u lanetliyorum. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorum. İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Kayınvalidemin umre parasını faizsiz bankacılık yaptığı için Bank Asya'ya yatırdım. Kızım yurt dışına dil kursuna gitmek istiyordu. Onun için de biraz birikimim vardı. Bu parayı da aynı bankaya yatırdım. Sendika ile ilgili ise, okullara gelen resmi bir yazı vardı. Sendikaya üyeliğim sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım. Darbe girişimi sonrasında üyelikten ayrıldım. Bu kurumların FETÖ ile bağlantısı olduğunu bilmiyordum. Suçsuzum, beraatımı istiyorum."

Tutuksuz sanık Harun Duran da öğretmen olduğunu belirterek, "Ben 2003 yılında evlendiğim zaman Bank Asya'ya birikimimizi yatırdık. Benim terör örgütü ile ilgili bir ilgim yok. Bizi açığa alan Milli Eğitim tekrar göreve iade etmişti ancak dün itibari ile yeniden açığa alındım" dedi.

Tutuklu sanıklardan öğretmen Şaban Altın suçsuz olduğunu söyledi. Altın, "Terör örgütü üyesi olduğum iddiası üzücü. Bu zamana kadar sicilime bakabilirsiniz. Bu iddiaları reddediyorum. ByLock, programını hiç kullanmadım. Ne olduğunu da bilmiyorum. Farklı sendikalara da üye oldum. 2014 yılında yeni sendika kurulmuştu. Bazı sosyal haklardan yararlanmak için üye olmak gerekiyordu. Devlet sendikalılara teşvik veriyordu. 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle kınıyorum. Bank Asya'ya 2007 yılında hesap açtım. Ben bankanın bu yapıya ait olduğunu bilmiyordum. 2010 Haziran ayında ev kredisi çektim. Düzenli olarak ödemelerim devam ediyor" diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan öğretmen Emin Köseler de "Terör örgütü üyeliğini kabul etmiyorum. Sendika anayasal bir hak olduğu için 2012 yılında üye oldum. Sendika üyeliği aidatlarını devlet yatırıyordu. Darbe sonrasında istifamı sundum. Bank Asya'da hesabım eski. Faizsiz bankacılığı kullanıyorum. 2006 yılında açmıştım. Ben FETÖ üyeliğini kabul etmiyorum. Bu yapının ülkemize verdiği zararı görüyorum. 4 aydır tutuklu bulunmaktayım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

İfadeleri alınan sanıklar suçlamaları kabul etmezken, duruşmanın yarın da devam edeceği belirtildi.

DHA