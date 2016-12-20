FETÖ yurtlarında kalan öğrenciler tanık sıfatıyla ifade verdi

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Tavas Çatı Davası'nın görüldüğü Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların ardından örgütün yurtlarında kalan 'tanık' sıfatındaki lise öğrencileri ifade verdi. Öğrenciler, mahkemede kendilerini yapılan baskılarını anlattı, namaz kılmaya zorlandıklarını ve ablaların talimat vererek sosyal medyadaki hesaplarından dershanelerin kapatılmasını protesto etmelerini istediklerini söyledi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna çevrilen Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki FETÖ/PDY Tavas Çatı davası geniş güvenlik önlemleri altında sürüyor. 31'i tutuklu 72 sanıklı davada, bütün sanıkların ifadeleri alındı. Davanın bugünkü duruşmasında ise tanıkların ifadelerine geçildi. Örgütün ilçedeki yurtlarında kalan kızlarında aralarında bulunduğu öğrencilerin tanık sıfatıyla ifadeleri alındı. 'Fitnat Hanım' ve 'Duman' isimli yurtlarda kalan öğrenciler, yaşadıklarını detaylarıyla anlattı. Öğrenciler yurtlarda kaldıkları dönemde, özellikle perşembe günleri sohbet toplantıları yapıldığını, bu toplantılarda kendilerine Fethullah Gülen'in kitaplarının okutulduğunu, konuşmalarının dinletildiğini ve CD'lerinin izletildiğini söyledi. Kız öğrenciler, yurtlarda kaldıkları dönemde 'kamp' adı altında yurdun karşısında villa tipi bir eve götürüldüklerini, kitap şenliği adı altında Gülen'in kitaplarının yarışma şeklinde okutulduğunu ve ödül verildiğini belirtti. Mahkemede, yurtlarda başlarından geçen olayları anlatan öğrenciler, namaz kılmayanların listesinin tutulduğunu da ifade etti. Ayrıca ifade veren bütün öğrenciler, dershanelerin kapatılması döneminde ablaların kendilerine sosyal medya hesaplarından, dershanelerin kapatılmasını protesto eden mesajlar atmalarını istediklerini söyledi.

DHA