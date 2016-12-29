FETÖ'cü 145 polise dava açıldı

ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 100'ü tutuklu 145 polis hakkında 15 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında, örgütün emniyet ayağı ile ilgili operasyonlar düzenledi. Gözaltına alınan 145 polisten 100'ü tutuklanırken, 45'i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, 157 sayfadan oluşan iddianamesini hazırladı.

TALTİFLERDEN HİMMET KESİNTİSİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY örgütü ile ilgili raporunun da yer aldığı iddianamede savcı, şüpheli polislerin büyük bölümünün ByLock kullanıcısı olduğunu belirtti. Şüpheli polislere yüklü miktarda taltif ödemesi yapıldığına dikkat çeken savcı, bu ödemelerden de himmet adı altında yüksek miktarlarda kesinti yapılarak örgüte aktarıldığını kaydetti. Bazı şüpheli polislerin 200'den fazla taltif aldığını vurgulayan savcı, gizli tanık ifadelerine de yer verdi.

Gizli tanık 'Peler' ifadesinde cemaatin kendi içerisinde üyeleri derecelerini belirtmek için 1 den 5' e kadar sayılar kullanıldığı, en zayıf üyenin 1 en bağlı ve aktif üyelerin 5 ile nitelendirildiğini söyledi.

Savcı, 145 polis hakkında örgüt üyeliği ve terörizmin ve finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet suçlarından 15 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

DHA