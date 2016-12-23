FETÖ'cü müdür örgütünün imamı ve abisi ile sık sık görüşmüş

MERSİN'de 11'i tutuklu 32 sanıklı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası sanıklarından Büyükşehir Belediyesi Genel Zabıta Daire Başkanı olan emekli emniyet müdürü Yaşar Aksoy’un, görev yaptığı dönemde, örgütün ilçe imamı ve abisi ile sürekli ilişki içinde olduğu; gözaltına alınmadan önce Başkan'ın odasından gizlice bazı evrakları aldığı belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı Talip Akgedik tarafından hazırlanan ve 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu Yaşar Aksoy hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmaktan' 10 yıl hapis cezası istendi. Diğer sanıklar hakkında da farklı yıllarda hapis cezası isteyen savcı, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun ‘Örgüt yöneticileri ve üyelerinin faaliyetlerini gizlilik esasıyla yürüttükleri, gizliliği sağlayacak haberleşme yöntemleri kullandıkları, üyelerinin çoğunun kod isim kullandığı, üyelerin kendilerini farklı sosyal gruplara aitmiş gibi gösterme gayreti içinde oldukları, bu nedenle yapılanma ile üyelerinin bağının ortaya konulmasının oldukça zor olduğu bu nedenle, sosyal çevre araştırması yapılması gerekir’ görüşleri doğrultusunda kolluk kuvvetlerince araştırma yapıldığına dikkat çekti.

İLÇE ABİSİ İLE SÜREKLİ GÖRÜŞMÜŞ

İddianamede Yaşar Aksoy’un Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde örgütle bağlantısının belirlendiği vurgulanarak şöyle denildi:

“Örgütün Tarsus imamı ile ilişki ve irtibat içerisinde olduğu, örgütsel toplantılara katıldığı, örgüt mensuplarını sık sık makamında ağırladığı, hakkında yukarıda belirtilen kişilerin beyanların bulunduğu, ayrıca açığa alınması akabinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı odasında bazı evrakların gizlice çıkartıldığı anlaşılmış, bu doğrultuda alınan bilgi alma tutanakları dosyasına eklenmiştir.”

Devlet memurluğu görevinden ihraç edilen ve halen tutuklu bulunan Yaşar Aksoy ise ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

DHA