FETÖ'cü öğretmenlere 15'er yıl hapis cezası istemi

ADANA'daki Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 5'i öğretmen ve 4'ü FETÖ kurumlarından çalışan 9 şüpheli hakkında terör örgütü üyeliği suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

15 Temmuz darbe girişimi ardından Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün eğitim ayağına operasyon düzenlendi. Meslekten ihraç edilen öğretmenler Ahmet Onaylı, Lütfi Ergün, Hasan Aktamış tutuklanırken, Mustafa Nalbat tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aynı soruşturmada daha sonra FETÖ'nün kurumlarında farklı görevlerde bulunan Uğur Akbaş, Yalçın Kocabaş, Sami Karabulut tutuklandı, Fatma Öçay ve öğretmen Tülay Eker Kürbüz adli kontrolle serbest bırakıldı.

BYLOCK ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, öğretmenlerin FETÖ'ye yakın olan ve kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi olduklarını belirtirken Fatma Öçay, Sami Karabulut, Uğur Akbaş ve Tülay Eker Kürbüz'ün ByLock kullanıcısı olduklarının tespit edildiğini kaydetti. Şüphelilerin 'milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen dernekler kapsamında kanun hükmünde kararname ile kapatılan bazı derneklere üye olduklarına dikkat çekerken tüm şüphelilerin Bank Asya'ya yüklü miktarda paralar yatırdığını vurguladı. Ayrıca şüphelilerin sosyal medya hesaplarından FETÖ lehine paylaşımlar yaptığına dikkat çeken savcı, tüm şüpheliler hakkında terör örgütü üyeliği suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DHA