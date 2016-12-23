Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eskişehir Haberi: FETÖ'den açığa alınan 'O Ses Türkiye' yarı finalisti valilikte memurluk görevine iade edildi

FETÖ'den açığa alınan 'O Ses Türkiye' yarı finalisti valilikte memurluk görevine iade edildi
13:0723 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
FETÖ'den açığa alınan 'O Ses Türkiye' yarı finalisti valilikte memurluk görevine iade edildi
FETÖ'den açığa alınan 'O Ses Türkiye' yarı finalisti valilikte memurluk görevine iade edildi

ESKİŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan 'O Ses Türkiye' yarışması finalisti de olan memur Osman Vahit Özdal, valilikteki görevine iade edildi.
Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon ve Planlama Merkezi'nde (YİKOP) memur olarak görev yapan Osman Vahit Özdal, geçen 8 Kasım'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Daha önce katıldığı 'O Ses Türkiye' yarışmasında yarı finale kadar yükselen Osman Vahit Özdal'ın hakkında yapılan soruşturmanın tamamlanmasından sonra memuriyet görevine iade edildiği belirtildi.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar