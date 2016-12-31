FETÖ'den aranan polis, 'Huzur operasyonunda' yakalandı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA) FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açığa alınarak aranan polisik memuru M.A., Kahramanmaraş'ta düzenlenen huzur operasyonunda bir kafede yakalandı.

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 1200 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. 3 bin 428 kişinin sorgulanıp suç kaydı olan 326 kişinin incelendiği operasyonda 856 yabancı uyruklu şahıs da kontrol edildi. Park, kafe, kahvehane ve gazino gibi umuma açık 146 iş yerinde kontrol edildiği huzur operasyonunda bir kafede yapılan kimlik kontrolünde M.A. isimli şüphelinin İstanbul'da görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındığı ve arandığı belirlenince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

M.A.'nın dışında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan S.G. ile değişik suçlardan aranan 16 kişi de polisler tarafından yakalandı.

DHA