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Zonguldak Haberi: FETÖ’den gözaltına alınan hakim serbest bırakıldı

FETÖ’den gözaltına alınan hakim serbest bırakıldı
19:0023 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
FETÖ’den gözaltına alınan hakim serbest bırakıldı
FETÖ’den gözaltına alınan hakim serbest bırakıldı

ZONGULDAK’ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen hakim G.A., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca darbe girişimiyle ilgili sürdürülen soruşturma da Alaplı Adliyesi'nde görevli hakim G.A., dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen G.A.’nın sorgusu bugün tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen hakim G.A., nöbetçi mahkemece yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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