FETÖ’den gözaltına alınan hakim serbest bırakıldı

ZONGULDAK’ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen hakim G.A., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca darbe girişimiyle ilgili sürdürülen soruşturma da Alaplı Adliyesi'nde görevli hakim G.A., dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen G.A.’nın sorgusu bugün tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen hakim G.A., nöbetçi mahkemece yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA