FETÖ'den tutuklu adliye çalışanları hakim karşısında

KAYSERİ'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 5 adliye çalışanı hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, "Darbe girişimini lanetliyoruz" dedi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Hasan Özsarı, Ali Ulutaş, Mustafa Aksoy, Zengin Bilgin ve Resul Çoban ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Hasan Özsarı savunmasında "Darbe girişimini lanetliyorum. ByLock kullanıcısı değilim. Evimde ele geçen dergiler 2015 yılına aittir. Bank Asya'dan 2006 yılında kredi aldım. Örgütün bankası olduğunu bilmiyordum. ByLock kullanıcısı olduğum ifade ediliyor ama kiminle görüşmüşüm, kimden mesaj almışım belli değil" dedi.

SAVCIDAN AVUKATA CEMAAT UYARISI

Hasan Özsarı'nın savunmasının ardından avukatı Özcan Akıncı da, "Müvekkilimin evinde ele geçen dergiler Kültür Bakanlığı onaylıdır. Türkiye'de ByLock kullanıcılarının sayısı araştırılsın. FETÖ'nün lideri 50 yıldır laiklik ile ilgili konuşmazken, sayın Cumhurbaşkanı laikliği tartışmaya açmıştır. Örgütün liderinin ülkenin bölünmesiyle ilgili açıklaması yoktur" dedi.

Bunun üzerine mahkeme savcısı avukata yönelik "Cemaat savunması yapıyorsunuz" şeklinde uyarıda bulundu. Avukat Akıncı da savunma hakkını kullandığını belirterek, ''FETÖ'nin geçmişinde terör eylemi yoktur. Bundan dolayı da sanıkların geçmişi olmayan bir terör örgütünü bilmesi mümkün değildir. Fethullah Gülen Cemaati barış ve demokrasi çağrısı yapmıştır. 2012 yılından önce bu cemaat Cumhurbaşkanımızlaydı. Herkesin sevdiği, saydığı bu kişiyi görmek isteyenler, ABD'de sıraya girmişlerdi" dedi.

Diğer tutuklu sanıklar Ali Ulutaş Mustafa Aksoy, Zengin Bilgin ve Resul Çoban da örgütün iletişim programı ByLock'u kullanmadıklarını söylediler. Sanıklardan Ali Ulutaş, 15 Temmuz darbe girişiminde köyünde olduğunu, verilen salalar nedeniyle köydeki bazı kişilerin cami içerisine ayakkabı ile girerek köyün imamını dövdüklerini belirterek "Sala veriyorsun diye imamı dövenleri jandarmaya ben şikayet ettim. O kişiler serbest kaldı, ben tutuklandım" dedi.

Mahkeme duruşmayı, 23 Aralık'a erteledi.

DHA