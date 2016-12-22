FETÖ'den tutuklu Binbaşı Avcı, 'Darbe planı kusursuz' demiş

ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Murat Akyol'un, darbe girişimi sonrası, "Aslında darbe planı kusursuz gibi. Cumhurbaşkanı ele geçirilseydi durum farklı olurdu" dediği öne sürüldü.

Antalya'da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Murat Akyol, Jandarma Üsteğmen Ferhat Konuş, Astsubay Başçavuş Nihat Karcı ile Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Avcı hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 40 sayfalık iddianamede, şüphelilerden Murat Akyol'un, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine 17 Temmuz'da jandarmada yapılan değerlendirme toplantısında, "Aslında darbe planı kusursuz gibi. Cumhurbaşkanı ele geçirilseydi durum farklı olurdu, bu işin arkasında Amerika var" sözleriyle darbe planını sanki kendisi yapmış gibi savunduğu öne sürüldü.

İddianamede Jandarma Üsteğmen Ferhat Konuş'un ise 15 Temmuz akşamı darbecilerin gönderdiği sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listelerini derhal uygulanmak üzere İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Fatih Ü.'ye ilettiği belirtildi.

ASKERLER SİLAHLANDIRILDI İDDİASI

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine gizliliği esas alarak yerleşen FETÖ/PDY terör örgüt mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda nöbetçi amir olan Üsteğmen Ferhat Konuş'un, kendilerini sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandıran FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarından gelen yasadışı emri titizlikle uyguladığı belirtilen iddianamede, şüphelinin olay gecesi istirahatli olması gereken erbaş/erleri silahlandırarak hazır kıta beklettiği ileri sürüldü. Ferhat Konuş'un darbeci askerlerin kışla dışına çıkmasına izin vermemek için nizamiye önünün iş makineleriyle kapatılması üzerine girişi açtırmak istediği ileri sürülen iddianamede, "Eğer başarılı olmuş olsaydı silahlandırdığı askerlerle birlikte Antalya'da darbe girişimi yapacağı sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

İddianamede, şüphelilerden Mustafa Avcı'nın ise 9 Temmuz günü saat 22.10'da FETÖ soruşturmaları nedeniyle ihraç edilen Alanya Cumhuriyet Savcısı Hamza Ö.'yü cep telefonundan arayarak 127 saniye görüştüğü, şüphelilerden Nihat K.'nın ise FETÖ/PDY terör örgütüne ait olduğu bilinen Bank Asya Katılım Bankası Kumluca Şubesi'nde 11 Aralık 2014 tarihinde vadesiz mevduat hesabı açtığı belirtildi. Şüphelinin aynı gün ING Bank'taki hesabından 25 bin TL'nin Bank Asya Katılım Bankası hesabına yatırıldığı belirtilen iddianamede, 08 Temmuz 2016 tarihine kadar bu hesapta birçok hesap hareketinin gerçekleştiği tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilerden Murat Akyol, Ferhat Konuş ve Mustafa Avcı'nın örgütün haberleşme prdgramı 'ByLock'u kullananlar listesinde yer aldıkları da iddianamede yer aldı. Şüphelilerin, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından cezalandırılmaları istendi.

DHA